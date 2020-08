Þorgeir Óskar Margeirsson hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri brunarvarnasviðs Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar sem mun taka til starfa á Sauðárkróki 1. október næstkomandi.

Tilkynnt var um flutning starfseminnar til Sauðárkróks fyrr í sumar og vakti sú tilhögun mikla athygli þar sem sex menn sviðsins neituðu að flytja norður með stofnuninni. Var flutningurinn sagður liður í áformum ríkisstjórnar að fjölga opinberum störfum á landsbyggðinni.

Hlutverk hins nýstofnaða brunavarnasviðs á að vera að stýra og stóraefla brunavarnir á vegum ríkisvaldsins.

Í tilkynningunni segir að Þorgeir Óskar hafi verið ráðinn framkvæmdastjóri og þegar hafið störf.

„Þorgeir er með B.Sc. gráðu í byggingaverkfræði frá Háskóla Íslands og framhaldsnám (Dipl. Ing.) í byggingarverkfræði frá Universität Karlsruhe í Þýskalandi. Þorgeir er jafnframt menntaður húsasmíðameistari. Hann starfaði með slökkviliðinu á Keflavíkurflugvelli á árunum 1999-2001. Þar fékk hann mikinn áhuga á öllu sem snýr að öryggismálum, eldvörnum og slökkvistarfi og hefur frá þeim tíma lagt sérstaka áherslu á þá þætti í námi sínu og störfum.

Í framhaldsnáminu sínu í verkfræði lagði Þorgeir sérstaka áherslu á burðarþol, steypu og verkefnastjórnun og fjallaði lokaverkefni hans um áhrif elds á steinsteypu í jarðgöngum.

Þorgeir hefur víðtæka reynslu á sviði stjórnunar og byggingaframkvæmda og hefur starfað sem stjórnandi, verkefnastjóri, hönnunarstjóri og burðarþolshönnuður í umfangsmiklum byggingaframkvæmdum bæði á Íslandi, í Noregi, á Grænlandi, og í Malí og Angóla í Afríku í rúm 20 ár. Hann hefur rekið eigin verkfræðistofu og verið meðeigandi í verktaka- og verkfræðifyrirtækjum á Íslandi og í Noregi, s.s. J. Tufteland AS, Husanes AS, Multi og Togson. Auk þess hefur hann starfað fyrir Lahmeyer, Almennu verfræðistofuna og fleiri. Frá árinu 2017 hefur Þorgeir starfað sem verkefnastjóri framkvæmda hjá byggingarfélaginu Eykt,“ segir í tilkynningunni.

Aðsend

Fimm ráðnir til viðbótar

Ennfremur segir frá ráðningu fjögurra sérfræðinga hjá sviðinu og eins forvarnafulltrúa.

„Ásgrímur Sveinsson hefur verið ráðinn í stöðu sérfræðings í brunavörnum. Ásgrímur starfar hjá The Danish Institute of Fire and Security Technology í Danmörku og er að ljúka meistaraprófi í verkfræði frá DTU. Hann er menntaður pípulagningamaður og slökkviliðs- og sjúkraflutningsmaður og er með B.Sc. í vélaverkfræði.

Grétar Þór Þorsteinsson hefur verið ráðinn í stöðu sérfræðings í brunavörnum. Hann er umhverfis- og orkutæknifræðingur og vélvirkjameistari. Hann hefur hlotið löggildingu sem hönnuður lagna, loftræstikerfa og burðarvirkja. Síðustu ár hefur Grétar starfað sem verkefnastjóri, við almenna lagnahönnun, hönnun sprinklerkerfa, ráðgjöf, eftirfylgni verkefna, uppsetningu og framkvæmd viðhaldsáætlana fyrir Isavia, OMR verkfræðistofu o.fl.

Stefán Árnason hefur verið ráðinn í stöðu sérfræðings í slökkvistarfi. Hann er menntaður slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður, er með meistaragráðu í stjórnun og stefnumótun og B.Sc. gráðu í líffræði. Stefán hefur undanfarin ár starfað hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins en hefur einnig starfað sem gæðastjóri hjá Stolt Seafarm Iceland við innleiðingu gæðastjórnunarkerfis, gæðaeftirlit og viðhald gæðakerfis, fræðslu og þjálfun starfsfólks o.fl.

Þorlákur Snær Helgason hefur verið ráðinn í stöðu sérfræðings í slökkvistarfi. Hann er menntaður slökkviliðs- og sjúkraflutningamaður og hefur starfað sem aðstoðarslökkvistjóri hjá Brunavörnum Skagafjarðar frá 2018. Áður starfaði Þorlákur sem þjónustustjóri hjá Isavia á Akureyrarflugvelli og rekstrarstjóri hjá Öryggismiðstöð Norðurlands. Þorlákur hefur einnig starfað sem leiðbeinandi í sjúkraflutningaskólanum og situr í rannsóknarnefnd samgönguslysa.

Eyrún Viktorsdóttir hefur verið ráðin í stöðu forvarnafulltrúa brunavarnasviðsins. Hún er lögfræðingur frá Háskólanum í Reykjavík og hefur að auki lagt stund á nám í líffræði. Eyrún starfaði áður sem lögfræðingur og verkefnastjóri viðskiptaþróunar hjá Arctic Fish og lögfræðingur hjá Dattaca Labs sem sérfræðingur í persónuvernd. Í störfum sínum hefur Eyrún komið að almannatengslum, kynningar- og fræðslumálum og greinaskrifum,“ segir í tilkynningunni.