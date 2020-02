Manchester United er komið áfram í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar eftir öruggan 5-0 sigur á Club Brugge í síðari leik liðanna í kvöld.



Fyrri leiknum lauk með 1-1 jafntefli en eftir 23 mínútur fékk varnarmaður Club Brugge, Simon Deli, rautt spjald eftir að hafa varið boltinn skot Luke Shaw.





5 - Manchester United have won a European game by a five-goal margin for the first time since November 2013 (5-0 v Bayer Leverkusen in the Champions League group stages. Thumping.







Leikmenn belgíska liðsins mótmæltu kröftuglega en rauða spjaldið og vítaspyrnan stóð. Á punktinn steig Bruno Fernandes og skoraði af miklu öryggi.



Sjö mínútum síðar skoraði Odion Ighalo sitt fyrsta mark fyrir United. Eftir laglegt samspil kom Mata boltanum á Nígeríumanninn sem opnaði markareikninginn sinn fyrir rauðu djöflanna.



Veislan hélt áfram í fyrri hálfleik en Scott McTominay kom United í 3-0 fyrir hlé. Tvö mörk voru skorað í síðari hálfleik. Fred gerðu þau bæði; það fyrra á 82. mínútu og það síðara í uppbótartíma. Lokatölur 5-0 og samanlagt 6-1.





Manchester United have progressed through to the last 16 of a major European competition in every season since 2005/06.



The Round of 16 draw awaits them.