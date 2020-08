Loksins í bílstjórasætinu í eigin líkama

View this post on Instagram

Hvað get ég sagt... Hvar á að að byrja? 16 mánuðir milli mynda 16 mánuðir og 17 kíló sem máttu taka pokann sinn. Þetta ævintýri hófst allt eftir að ég ákvað að gefa þessu ketó matarræði sem ég hafði lesið um 21 dag til að prófa eitthvað nýtt og sjá hvort það myndi henta mér. Ég hafði engu að tapa... Eftir 21 dag var hreinlega ekki aftur snúið. Öll aukna orkan, vellíðanin, bjúgleysið, magaverkjaleysið og almenna heilsan sem gerir þetta ketó að því sem hentar mér. Ég er með mottó í lífinu sem er að borða bara góðan mat og njóta matarins. Ekki borða það sem lætur mér líða illa heldur velja vel og finna vellíðunar tilfinninguna sem fylgir góðum mat. Allt það góða sem má borða kemur mér ennþá á óvart. Ég hugsa óendanlega mikið um mat á hverjum einasta degi og ég hef fundið mína ástríðu í því að vera með matarblogg og búa til skemmtilegar og einfaldar uppskriftir fyrir alla að njóta - þær koma allar hingað inn á instagram. Það hentar engan veginn allt öllum, við getum td. ekki öll átt eins bíla þar sem þarfir hvers og eins geta verið afar ólíkar. Sumir vilja bíl sem gengur fyrir bensíni, aðrir vilja nýta sér rafmagn sem orkugjafa, líkamar okkar eru ekkert öðruvísi. Við þurfum öll að fylla á okkar eigin tanka með orku fyrir líkamann. En það sem ég vil meina er: Hverju hefur maður að tapa með því að prófa eitthvað nýtt? Öll þurfum við að næra okkur, öll viljum við finna hvað hentar okkur og lætur okkur líða vel. Takk - takk -takk fyrir að fylgjast með. Takk fyrir öll skemmtilegu skilaboðin og ég hlakka til að halda áfram að deila minni ástríðu í matargerð með ykkur. - Hanna Þóra - #keto #ketotransformation #ketoadapted