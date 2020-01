Tottenham varð fyrir áfalli í gær er ljóst varð að framherji og fyrirliði liðsins, Harry Kane, mun ekki spila með liðinu þangað til í apríl.



Hinn 26 ára galm Kane meiduist aftan í læri í leik gegn Southampton á nýársdag og ekki var gefið upp í fyrstu hversu lengi Kane yrði frá.



Nú hefur það hins vegar verið gefið út að Kane þurfi í aðgerð og því mun hann ekki snúa aftur til æfinga fyrr en í apríl, tveimur mánuðum áður en EM hefst.





