Inter Milan vann 3-1 sigur á Napoli í italiska boltanum í köld en alls fóru sex leikir fram í ítalska boltanum í dag.



Það voru ekki liðnar nema fjórtán mínútur er fyrsta markið leit dagsins ljós og það skoraði Romelu Lukaku.



Belgian var ekki hættur í fyrri hálfleik því hann tvöfaldaði forystuna á 33. mínútu er hann skoraði aftur, nú eftir undirbúning Marcelo Brozovic.





Romelu Lukaku has now scored more league goals for Inter this season as he managed for Man Utd last campaign.



2018/19: 32 games, 12 goals

2019/20: 18 games, 14 goals



Loving life in Italy. pic.twitter.com/weFvwjG0Jw