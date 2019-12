Martin Peters, fyrrum leikmaður enska landsliðsins í knattspyrnu og goðsögn hjá West Ham, er látinn 76 ára að aldri.



Fjölskylda Pieters staðfesti þetta í dag en hann gekk í raðir West Ham fimmtán ára gamall. Hann lék í ellefu ár hjá félaginu áður en hann gekk í raðir Tottenham.



Hann skoraði meðal annars fyrir enska landsliðið í úrslitaleiknum á HM 1966 er enska landsliðið hafði betur gegn Vestur-Þýskalandi og tryggði sér heimsmeistaratitilinn.





We are deeply saddened to hear the news of the passing of club legend Martin Peters. https://t.co/69IazGy1ZW