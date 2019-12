Keppendur í The Great British Bake Off áttu að gera laufabrauð

Matreiðsluþættirnir The Great British Bake Off njóta mikilla vinsælda í Bretlandi og víðar í Evrópu en þættirnir eru á dagskrá Stöðvar 2.



Í gærkvöldi var sérstök jólaútgáfa af þáttunum, The Great Christmas Bake Off, og var þátturinn sýndur á Stöð 2.



Þar fengu keppendur það verkefni að reiða fram laufabrauð sem er séríslensk og má sjá hér að neðan hvernig þetta til tókst.