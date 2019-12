Heba Þórisdóttir líka á lista fyrir Óskarinn

Heba Þórisdóttir er á lista yfir þá sem gætu unnið Óskarinn í byrjun næsta árs en hún fór fyrir förðunarteyminu í kvikmynd Quentin Tarantino, Once Upon a Time…in Hollywood. Þetta kom fram hjá Óskars akademíunni í gær.



Þar kom einnig fram að Hildur Guðnadóttir kæmi til greina til Óskarsins fyrir tónlist sína í Jókernum.



Heba var yfirmaður förðunardeildarinnar í kvikmyndinni og mun taka við styttunni ef kvikmyndin vinnur verðlaunin.



Heba lék líka hlutverk í myndinni, förðunarkonuna Sonju, og lék á móti Leonardo DiCaprio í einni senu.



Þessar kvikmyndir koma til greina

Bombshell

Dolemite Is My Name

Downton Abbey

Joker

Judy

Little Women

Maleficent: Mistress of Evil

1917

Once upon a Time…in Hollywood

Rocketman

Heba var á dögunum í viðtali hjá Jóhanni og Lóu í þættinum Tala saman á Útvarpi 101. Þar kom fram að Heba hefur unnið með Tarantino frá árinu 2001.