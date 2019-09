Ný stikla úr dýrustu og lengstu mynd Martin Scorsese

Nýjustu myndar bandaríska leikstjórans Martin Scorsese, The Irishman, er beðið með mikilli eftirvæntingu en hún skartar engum smávegis leikurum í aðalhlutverkum, þeim Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci og Harvey Keitel.



Myndin verður frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í New York 27. september næstkomandi en fer í almennar sýningar í kvikmyndahúsum 1. nóvember. Er myndin framleidd af streymisveitunni Netflix en hún fer í sýningar þar 27. nóvember.



The Irishman er byggð á bókinni I Heard You Paint Houses eftir Charles Brandt en hún segir sögu skipulagðrar glæpastarfsemi í Bandaríkjunum. Aðal „söguhetja“ myndarinnar er fyrrverandi hermaðurinn Frank „The Irishman“ Sheeran. Hann starfaði lengi sem leigumorðingi og starfaði með nokkrum af alræmdustu persónum tuttugustu aldarinnar.



Glæný stiklu úr kvikmyndinni var frumsýnd í spjallþætti Jimmy Fallon í gær og er greinilega um magnaða mynd að ræða.



The Irishman er sögð hjartans mál fyrir Martin Scorsese sem hefur unnið að henni í rúman áratug. Þetta verður dýrasta mynd Scorsese og einnig sú lengsta, þrír og hálfur klukkutími.



Hér að neðan má sjá stikluna nýju.