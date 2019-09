Mike Pence á vörum Íslendinga

Wearing my special Pride socks today in honor of @VP's visit to Iceland. Fun fact, these are the socks I wore during the Reykjavik Pride parade, which around 100.000 people (about 30% of the population) came to watch! #blessPence pic.twitter.com/fT5Bw6O0is — Reynir Aron (@reyniraron) September 4, 2019

Pence getur bara hjólað í Höfða. Engar lokanir. (Hann er líka bara sidekick.) Easy as a pie. #heimsóknPence #aðförin — Líf Magneudóttir (@lifmagn) September 3, 2019

Hvaða söfn haldið þið að varaforseti Bandaríkjanna komi til með skoða í heimsókn sinni? — Þorsteinn Guðmunds (@ThorsteinnGud) September 4, 2019

Skil ekki af hverju þarf að loka götum fyrir Pence en Merkel getur bara púllað upp á prikið fótgangandi með sínu liði — jáfíntjásælljáfíntjásælljáfíntjásælljáfíntjásæll (@thorhildurhlin) September 4, 2019

Fólk: Kemst ég á fund? Kemst ég í og úr vinnu? Hvernig verður með strætó?@logreglan: eg bara veit ekki lol ekki mitt vandamal skoh pic.twitter.com/hMDxamCabD — Nanna Hermannsdóttir (@nannahermanns) September 3, 2019

Ég get þolað götulokanir en þessi brot á fánalögum eru ólíðandi pic.twitter.com/g9XVduv51a — gunnare (@gunnare) September 4, 2019

Welcome to Iceland Mr @VP , next time you should bring your mate Donald with you. Everbody in Iceland loves him and how you guys have made America great again — Hörður S Jónsson (@hoddi23) September 4, 2019

Getur ekki einhver mótmælt Pence almennilega. Nenni ekki þessu standard mótmæla drasli, ef einhver gæti farið á göngubrúna á Kringlumýrarbraut og hent nokkrum steinum í bílinn eða gert eitthvað radical shit væri það awesome. — Stefán Arason (@stebbi85) September 4, 2019

Böstið mig ekki við að tala illa um okkar allra besta Pence í dag. Þarf að sækja um ESTA heimild í kvöld #Landofthefree — Guðmundur Egill (@gudmegill) September 4, 2019

Pence með heilan her og leyniskyttur. Merkel kíkti í lundabúðir..... — Sveinn Arnarsson (@Sveinn_A) September 4, 2019

Sjitt hvað þetta er allt eðlilegt. https://t.co/8HejTAVbwa — Hörður Ágústsson (@horduragustsson) September 4, 2019

Jájá Mike Pence er kannski homophobískur, rasískur climate change denier en hann er mikill stuðningsmaður göngugatna. pic.twitter.com/SOEiSPZFpG — Hörður S. Óskarsson (@hoddioskars) September 4, 2019

Stórt hrós á Advania pic.twitter.com/iMMWuoOD1e — Egill (@Agila84) September 4, 2019

Trump: love Iceland love it. They got that beautiful Eyjafjallagjalla glacier, just beautiful. We have Mike Pence there now making sure that Iceland is safe because you know it's not a safe place. They still have a lot of Vikings. Lot of angry Vikings robbing and causing trouble — Donna (@naglalakk) September 4, 2019

Íslenski fáninn, bandaríski bjáninn pic.twitter.com/unPSnMoTHA — María Björk (@baragrin) September 4, 2019