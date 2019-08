Stórstjörnur gætu verið á leið til Íslands til að taka upp nýja mynd í haust

Svo gæti farið að nokkrar af stórstjörnum Hollywood mæti til Íslands í september til að taka upp kvikmynd sem segir frá blóðugri baráttu mannfólksins við geimverur.



Um er að ræða myndina Ghost Draft en aðalleikari hennar er Chris Pratt sem margir ættu að kannast við sem Peter Quill, eða Starlord, úr myndunum um ofurhetjuteymin Guardians of The Galaxy og Avengers sem Marvel framleiðir.



Fyrirtækin Skydance og Paramount framleiða þessa mynd en Hollywood Reporter segir viðræður standa yfir við Óskarsverðlaunahafann J.K. Simmons og leikkonuna Betty Gilpin sem hefur getið sér gott orð fyrir leik í þáttunum Glow.



Hollywood Reporter segir að tökurnar muni hefjast í september og að þær fari fram í borginni Atlanta og á Íslandi. Chris McKay hefur verið ráðinn leikstjóri en hann á að baki myndina The Lego Batman Movie.



Myndin á að gerast í fjarlægri framtíð þar sem mannkynið á sér litla von eftir erfitt stríð við geimverur sem gerðu innrás á jörðina.



Til að snúa vörn í sókn ákveður mannfólkið að sækja hermenn úr fortíðinni til að vinna stríðið gegn geimverunum.



Lítið er vitað um persónur sögunnar en talið er að J.K. Simmons eigi að leika föður persónu Chris Pratt.