Miss Universe Iceland 2019 fer fram í Hljómahöllinni í Reykjanesbæ 31. ágúst og verður keppnin í beinni útsendingu hér á Vísi. Alþjóðleg dómnefnd velur þar fulltrúa Íslands sem tekur síðan þátt í Miss Universe.



Tinna María Björgvinsdóttir er meðal þátttakenda . Hún stundar nám við Fjölbrautaskóla Suðurnesja og hefur áhuga á ballett, dýrum, ferðalögum. Lífið yfirheyrði Tinnu Maríu:



Morgunmaturinn?



Hafragrautur.



Helsta freistingin?



Fara uppá flugvöll og panta one way ti c ket bara eitthvert og skilja síma n n eftir.



Hvað ertu að hlusta á?



Tónlistar smekkurinn minn er blanda af öllu.



Hvað sástu síðast í bíó?