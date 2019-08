Tónleikagestir fá frítt í Strætó

Tónleikagestir á stórtónleikum enska söngvarans Eds Sheeran, sem fram fara á Laugardalsvelli næstkomandi laugardags- og sunnudagskvöld, fá frítt í strætó á höfuðborgarsvæðinu um helgina.



Gegn framvísun miða eða armbands inn á tónleikasvæðið munu gestir geta nýtt sér þjónustu Strætó innan höfuðborgarsvæðisins án endurgjalds. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Strætó bs. Þar er einnig bent á að leiðir 2, 5, 14, 15 og 17 stoppa allar skammt frá Laugardalsvelli.



Þá hefur Stætó ákveðið að bæta við sérstökum aukferðum frá Kringlunni og inn á tónleikasvæðið. Verða þær eknar frá 15:30. Ekið verður frá Kvikk on the go, norðanmegin við Kringluna, niður Grensásveg, inn á Suðurlandsbraut og stoppað við tónleikasvæðið á Reykjavegi.



Er tónleikagestum ráðlagt að leggja á bílastæðum við Kringluna eða við húsnæði Sjóvár.



Þegar tónleikum lýkur munu Strætóskutlurnar aka frá Suðurlandsbraut og í Kringluna.



Yfirlitsmynd af bílastæðum fyrir tónleikagesti. Strætó