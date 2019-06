Tímalaus hönnun hjá COS

Karina Gustafson hefur starfað hjá COS frá upphafi verslunarinnar. Hún útskrifaðist úr The Royal College of Art í London, þá 26 ára gömul, og hóf í kjölfarið störf hjá COS. Hún er hluti af hönnunarteyminu og starfar sem listrænn stjórnandi. Karina svarar hér spurningum blaðamanns.



Hver er hugmyndafræðin á bak við COS?

Alveg frá því að COS opnaði hefur karakter verslunarinnar verið stöðugur, þar sem boðið er upp á nútímalega, áþreifanlega, tímalausa og hagnýta hönnun. Við höldum fast í okkar hugmyndafræðilegu stoðir í stað þess að fylgja tískustraumum.



Hvaðan kemur innblásturinn í fatalínurnar?

Við fáum innblástur frá arkitektúr, hönnun, list og náttúrunni. Við erum stöðugt að leita að hugmyndum frá hröðum heiminum í kringum okkur þar sem við sækjum listasöfn, sýningar og skoðum fallegar byggingar. Þegar teymið hefur sankað að sér innblæstri og hugmyndum þá förum við yfir það í sameiningu og mynstur fara að myndast fyrir komandi línur. Í kjölfarið hefst svo hönnunarferlið.



Mildir tónar og einfaldar litapallettur einkenna flestar flíkur frá COS.

Hvert er mikilvægi hönnunar inni í verslunum COS?

Þegar við hönnum útlit verslana okkar finnst okkur mikilvægt að viðskiptavinum líði eins og þeir séu velkomnir. Við trúum því að hönnunin sé jafn mikilvæg og tískan. Þessir tveir þættir eru gríðarlega samtvinnaðir. Nýja rýmið í Reykjavík fylgir meginhugmyndafræði okkar til hins ýtrasta, til að mynda með gólfsíðu gluggunum.



Hver er meiningin á bak við mottóið „made to last beyond the season“?

Kúnnahópur okkar er frekar fólk sem leitar eftir tímalausum klæðnaði frekar en að fylgja einhverjum tískustraumum. Þetta þýðir að viðskiptavinirnir geta klæðst okkar flíkum ár eftir ár og þá kannski í mismunandi útfærslum. Við förum vandlega í hvert skref hönnunarferlisins, allt frá vali á efni til tæknilegrar þróunar í vöruhúsinu okkar í London.



Hver ykkar stærsti kúnnahópur?

Við skoðum ekki viðskiptavini eftir aldri eða hvar þeir búa heldur frekar hugarfari og menningarlegum viðhorfum. Fólk með svipuð áhugamál en samt sem áður persónulegan stíl og mismunandi viðhorf varðandi tísku.



Hvernig hefur gengið að fara í samstarf við listasöfn og aðra hönnuði?

Á síðastliðnum áratug höfum við fengið tækifæri til að vinna með skapandi fólki og stofnunum á spennandi stöðum eins og til dæmis í Mílanó og New York. Við lítum á þessi samstarfsverkefni sem tækifæri til að gefa þeim til baka sem veita okkur innblástur.



Eru einhverjir litir sem þið kjósið að nota fram yfir aðra?

Ég held að grunnur hvers fataskáps komi frá mildum tónum og einföldum litapallettum. Ef þú ert með þess háttar fataskáp, þá ættirðu að geta klæðst flíkunum þínum á mismunandi vegu við mismunandi tilefni. Svo er að sjálfsögðu alltaf hægt að bæta við fleiri litum, en það fer eftir því hvert tilefnið er.