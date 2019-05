Twitter: Víkingaklapp Simma Vill á Anfield dugði ekki til

Það var líf og fjör á Twitter er síðasta umferðin í ensku úrvalsdeildinni fór fram í dag en Manchester City tryggði sér titilinn annað tímabilið í röð.



City vann 4-1 sigur á Brighton á meðan Liverpool vann 2-0 sigur á Wolves á heimavelli sem dugði ekki til því Liverpool þurfti að treysta á að City myndi tapa stigum.



Brot af umræðunni á Twitter á meðan leikjunum stóð má sjá hér að neðan.





Þetta jafntefli á OT 24 Feb. réði úrslitum að mínu mati. pic.twitter.com/GLCiNFBaXx — Teitur Örlygsson (@teitur11) May 12, 2019

City meistari annað árið í röð. Pep fetar í fótspor Sir Alex og José. 2 in a row. — Rikki G (@RikkiGje) May 12, 2019

Frekar horfi ég á City fagna heldur en þessa hörmung hjá Utd #Fotboltinet — Ragna Einarsdóttir (@ragnabjorg8) May 12, 2019

Hef ákveðið að fresta þessari ákvörðun til 1 júní — Hörður S Jónsson (@hoddi23) May 12, 2019

Fjórir Englandsmeistaratitlar í ellefu ára sögu félagsins. Ekki amalegt. — Tómas Þór Þórðarson (@tomthordarson) May 12, 2019

What a goal to win a title from Riyad Mahrez. — Gary Lineker (@GaryLineker) May 12, 2019

Stórkostlega spilað hjá Pogba í dag. Vildi fara frá félaginu og tryggði sér það mjög örugglega gegn Cardiff. #ufffffff — Rikki G (@RikkiGje) May 12, 2019

Aron Gunnarsson gets an emotional send off in his final match for Cardiff. Man Utd players and fans didn't appreciate it... — Simon Peach (@SimonPeach) May 12, 2019

11 aumingjar klæðast treyju Manchester United í dag — Hörður S Jónsson (@hoddi23) May 12, 2019

Sadio Money #Ibelieve — Sindri Snær Jensson (@sindrijensson) May 12, 2019

Stórgóður endir á frábæru tímabili. í raun ótrúlegur árangur að enda tímabilið í 6. sæti þrátt fyrir að vera í besta falli 10. besta lið landsins. #Ibelieve — Hrannar Björn (@hrannarbjorn) May 12, 2019

WWWWWWWWWWWWWWinners!



14 wins in a row to wrap up and incredible season!



#mancity pic.twitter.com/ONrqLSGrOe — Manchester City (@ManCity) May 12, 2019

Þarna fór þetta. Því miður. Það er bara eins og það er. https://t.co/U4TMWs64aC — Andri Ólafsson (@andriolafsson) May 12, 2019

Þú veist það er slæmt þegar einn 11 ára segir: “Þeir gáfu Jones og Smallinh nýjan samning en leyfa bara Herrera að fara” #ComedyClub #ÞrotchesterUnited — Runólfur Trausti Þórhallsson (@Runolfur21) May 12, 2019

The last three times a PL team has been top on Christmas Day and not won the league:



Liverpool 08-09

Liverpool 13-14

Liverpool 18-19 — Duncan Alexander (@oilysailor) May 12, 2019