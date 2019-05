Bein útsending: Lenovo-deildin heldur áfram

Lenovodeildin heldur áfram göngu sinni í dag, en hún hófst fyrir viku. Í deildinni eigast við nokkur lið í tveimur leikjum. Annars vegar Counter Strike: Global Offensive og hins vegar League of Legends.



Í dag er League of Legends frá 19:30. Eins og alltaf verður allt í beinni á Twitch rás og á Vísi.



Í kvöld mætast liðin Dusty og Kings klukkan 19:30 og svo Frozt gegn Old Dogs klukkan 20:30.