Trump-stjórnin setur íranska byltingarvörðinn á hryðjuverkalista

Ríkisstjórn Donalds Trump Bandaríkjaforseta lýsti því yfir í dag að hún hefði skilgreint íranska byltingarvörðinn, hluta af her Írans, sem hryðjuverkasamtök. Bandarískir fjölmiðlar segja ákvörðunin fordæmalausa og að hún sé liður í tilraunum Trump til að leggja enn frekari refsiaðgerðir á Íran.



Washington Post segir að þetta sé í fyrsta skipti sem Bandaríkjastjórn hefur skilgreint her annars ríkis sem hryðjuverkasamtök. Blaðið segir að bandarísk her- og leyniþjónustuyfirvöld hafi varað við því að ákvörðunin geti orðið fordæmi sem óvinveitt ríki geti beitt gegn Bandaríkjunum í framhaldinu.



„Íranski byltingarvörðurinn er aðalleið írönsku ríkisstjórnarinnar til þess að stýra og koma í framkvæmd alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi sinni,“ sagði Trump í yfirlýsingu.



Ríkisstjórn Trump hefur tekið harða afstöðu gegn stjórnvöldum í Teheran. Trump sagði Bandaríkin þannig frá tímamótasamkomulag heimsveldanna við Íran sem átti að koma í veg fyrir að Íranar þróuðu kjarnorkuvopn í fyrra. Í kjölfarið lagði Bandaríkjastjórn aftur á refsiaðgerðir sem aflétt hafði verið í tengslum við samkomulagið.