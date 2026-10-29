Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Telma Tómasson skrifar 29. október 2026 11:37 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Fjármála- og efnahagsráðherra segir mjög ánægjulegt að sjá verðbólgu standa í stað og að hún sé helst drifin áfram af utanaðkomandi þáttum. Hagstofa Íslands birti verðbólgutölur fyrir október í morgun, sem sýna að hún er óbreytt frá fyrri mánuði og stendur í 5,9 prósentum. Rætt er við Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra í hádegisfréttum Bylgjunnar. Spænska skipafélagið Boluda Shipping og Samskip undirrituðu kaupsamning á Samskipum og dótturfélögum þess í gær. Hjónin Ólafur Ólafsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir voru stærstu eigendur skipafélagsins en sonur þeirra Ólafur Orri Ólafsson var í janúar ráðinn nýr forstjóri samstæðu félagsins. Hann verður áfram forstjóri samstæðunnar undir nýjum eigendum og ræðir um breytingarnar í hádegisfréttum. Hitafundur stendur nú yfir hjá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga, sem telja ríkisstjórn Íslands grafa undan uppbyggingu atvinnulífs og byggðar í landshlutanum með ólíðandi álögum. Þannig eigi að sækja um helming nýrra skattahækkana í Suðurkjördæmi þrátt fyrir að aðeins rúmlega 9 prósent íbúa landsins búi þar. Rætt verður við formann samtakanna í beinni útsendingu. Einnig verður fjallað um stöðuna á Spáni, þar sem alvarlegt lestarslys varð í gær með þeim afleiðingum að minnst 68 létu lífið og tugir slösuðust. Þetta er annað alvarlega lestarslysið á Spáni á skömmum tíma, en í janúar á þessu ári rákust einnig tvær lestir saman með þeim afleiðingum að 46 létust og tugir slösuðust. Slysin hafa vakið upp áleitnar spurningar um öryggi spænska járnbrautarkerfisins. Þá verður fjallað um nýja viðhorfskönnun Maskínu sem sýnir að yfirgnæfandi meirihluti er mótfallin því að Ísland taki þátt í Eurovision verði Ísrael á meðal þátttökuþjóða. Stjórnarkona í félagi áhugafólks um söngvakeppnina segir félagið ekki taka afstöðu í málinu en segir sárt að ekki sé haldin innlend söngvakeppni. Fjölbreyttur hádegisfréttatími á slaginu tólf á Bylgjunni. Umsjónarmaður er Telma L. Tómasson. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Innlent Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Innlent Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Innlent Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Blóðbað á lestarpalli Erlent Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Innlent Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Innlent Rukka erlenda nemendur um milljónir Innlent Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Erlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Fleiri fréttir Á þriðja tug sagt upp hjá Hafnarfjarðarbæ „Akkilesarhæll á vinnu gagnvart þessum hópum“ Feginn að verðbólga stendur í stað og meirihluti mótfallinn þátttöku í Eurovision Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Frumvarp kynnt um afnám æviráðningar Bein útsending: Kynnir aðgerðaáætlun gegn fátækt barna Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis „Mér finnst það alvarlegt“ Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Kveiksþætti kippt út tímabundið Söfnuðust saman við sendiráðið og mótmæltu refsiaðgerðum „Séum tilbúin þegar og ef þessi veruleiki birtist okkur“ Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Sveik hundruð þúsunda af vistmanni á Grenilundi Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Sýna sögulega þingfestingu í öðrum sal Braut kynferðislega á fatlaðri stjúpdóttur sinni Golfarar reynt að borga sig fram fyrir biðlistana Rannsaka komu mögulegra launmorðingja hingað til lands Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Sjá meira