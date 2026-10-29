Mennta- og barnamálaráðuneytið kynnir fyrstu heildstæðu stefnu og aðgerðaáætlun gegn fátækt barna á Íslandi. Hægt verður að fylgjast með málþinginu í beinni útsendingu á Vísi.
Fjallað verður um áhrif efnahagslegrar stöðu á líðan og þátttöku barna, hvaða hópar standa höllum fæti og hvernig megi bæta stuðning og jafna tækifæri. Að loknum erindum verður efnt til samtals um niðurstöðurnar.
Málþingið fer fram í Veröld - Húsi Vigdísar og stendur yfir frá klukkan 8:30 til 10:30.
Móttaka og morgunkaffi
09:00-09:10:
Ávarp mennta- og barnamálaráðherra Inga Sæland
09:10-09:35:
Fátækt barna og staða barnafjölskyldna, helstu áskoranir og niðurstöður nýlegrar skýrslu: Kolbeinn Stefánsson og Halldór S. Guðmundsson
09:35-09:50:
Þátttaka barna og ungmenna á Íslandi í skóla- og frístundastarfi: Misjöfn tækifæri - Ragný Þóra Guðjohnsen og Hans Haraldsson
09:50-10:00:
Aðgerðir gegn fátækt barna: Stefna, framkvæmd og framtíðarsýn - Kolbrún Áslaug Baldursdóttir
10:00-10:20:
Samtal við hagaðila um leiðir til að draga úr fátækt barna. Frá rannsóknum til aðgerða.
EAPN á Íslandi – Samtök gegn fátækt og félagslegri einangrun - Hildur Oddsdóttir
Stattu með sjálfri þér – Hjálparstarf Kirkjunnar - Birgitta Baldvinsdóttir og Eva Björk Jónsdóttir
Varða – rannsóknastofnun vinnumarkaðarins - Kristín Heba Gísladóttir
Samantekt og lokaorð:
Salvör Nordal – Umboðsmaður barna