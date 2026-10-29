Biðin á Landspítalanum styttist til muna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 29. október 2026 10:46 Ný bráðamatsdeild var opnuð fyrir rúmum mánuði. Vísir/Vilhelm Opnun nýrrar bráðamatsdeildar, fjölgun hjúkrunarrýma og umfangsmiklar breytingar á bráðaþjónustu Landspítalans hafa leitt til þess að bið eftir innlögn hefur styst til muna. Í tilkynningu frá Stjórnarráðinu er greint frá samantekt stjórnenda bráða-, lyflækninga- og endurhæfingarþjónustu spítalans en hún bendir til þess að breytingar sem ráðist hefur verið í séu þegar farnar að skila verulegum árangri. Meðal breytinganna er opnun nýrrar bráðamatsdeildar við bráðamóttökuna í Fossvogi en þangað fara sjúklingar sem þurfa frekara mat og meðferð eftir fyrstu rannsóknir og meðferð á bráðamóttöku. Eftir opnunina bíða að jafnaði um helmingi færri eftir innlögn af bráðamóttöku inn á deildir spítalans. „Mánuðinn áður en bráðamatsdeildin var opnuð var þessi bið að meðaltali 26,5 klst. en er nú 15,2 klst., sem samsvarar 43% styttingu. Einn aðaltilgangurinn með stofnun deildarinnar var einmitt að draga úr þessari bið, bæta flæðið og skapa örugga og skilvirka þjónustu,“ segir í tilkynningunni. Þá hafi HRATT-teymi hafið störf á bráðamóttökunni, sem sinnir sjúklingum sem ekki þurfa að leggjast inn, nýtt leiðarmat þróað og þjónusta bráðdagdeildar lyflækninga einnig þróuð áfram. Sömuleiðis hefur bið eldra fólks eftir hjúkrunarrými að lokinni sjúkrahúsmeðferð styst verulega samhliða opnun tæplega 270 hjúkrunarrýma á síðasta rúma ári. Landspítalinn Heilbrigðismál Mest lesið Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Innlent Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Innlent Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Innlent Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Innlent Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Innlent Þriggja daga þjóðarsorg hafin á Spáni Erlent Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Innlent Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Innlent Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Innlent Gular viðvaranir en svo fremur milt í veðri Veður Fleiri fréttir Til Ilulissat á Airbus með nýjum flugvelli Biðin á Landspítalanum styttist til muna Segir fólk geta verið nýrnaveikt árum saman án þess að vita Rukka erlenda nemendur um milljónir Nýja Ölfusárbrúin hægt en örugglega dregin yfir ána Notkun ólöglegra peptíða „rússnesk rúlletta“ Frumvarp kynnt um afnám æviráðningar Bein útsending: Kynnir aðgerðaáætlun gegn fátækt barna Sögðu öllum upp á Hjálpartækjamiðstöð SÍ Blöskraði biðin í björgun við Stuðlagil og barðist fyrir námskeiði Hópamyndun og hótanir unglinga við félagsmiðstöð í Kópavogi Fjarlægðu myndskeið af golfhermi úr Kveiksþætti Þurft að dvelja í einangrunarklefum vegna plássleysis „Mér finnst það alvarlegt“ Hafi ekki verið í formlegri heimsókn í moskunni Kveiksþætti kippt út tímabundið Söfnuðust saman við sendiráðið og mótmæltu refsiaðgerðum „Séum tilbúin þegar og ef þessi veruleiki birtist okkur“ Hljóta dóm fyrir að kveikja í Teslu lögreglumanns eftir allt saman Sveik hundruð þúsunda af vistmanni á Grenilundi Engar vísbendingar og lítið af upplýsingum Íslendingar losa meira en Evrópubúar í langflestu Sýna sögulega þingfestingu í öðrum sal Braut kynferðislega á fatlaðri stjúpdóttur sinni Golfarar reynt að borga sig fram fyrir biðlistana Rannsaka komu mögulegra launmorðingja hingað til lands Breytir verkefnastofu í ráðuneytisstofnun Google gerir athugasemdir við frumvarp Ingu Saslauskas og Sodys stálu 100 milljónum: Gucci-taska, dýrar dúnúlpur og 68 vitorðsmenn Heimsending sögð ógn við lýðheilsu en þjónusta þegar ríkið á í hlut Sjá meira