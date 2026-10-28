Vináttufélag Íslands og Kúbu stóð fyrir mótmælum vegna refsiaðgerða Bandaríkjanna gegn Kúbu en þau fóru fram á sjötta tímanum við bandaríska sendiráðið. Þá var vegna þessa gefin út sérstök öryggisviðvörun fyrr í dag og sendiráðinu lokað snemma.
Í tilkynningu sem birt var á Facebook-síðu sendiráðsins kom fram að sendiráðið yrði opnað á réttum tíma í fyrramálið, fimmtudaginn 29. október. Þá væru bandarískir ríkisborgarar hvattir til að forðast svæðið og gæta ávallt varúðar í grennd við mótmæli. Þeim sem kynnu að verða vitni eða fórnarlamb glæps var bent á að hafa samband við Neyðarlínuna.
„Jafnvel mótmæli sem eiga að vera friðsamleg geta snúist upp í átök og hugsanlega stigmagnast í ofbeldi,“ stóð í færslunni.
Sjá einnig: Gefa út öryggisviðvörun vegna mótmæla
Miðað við myndir sem voru teknar á vettvangi um klukkan hálf sex í kvöld voru á bilinu þrjátíu til fjörutíu mótmælendur samankomnir við sendiráðið en þá mátti einnig sjá laganna verði skammt frá.
Bandaríkin beittu í gær Miguel Díaz-Canel, forseta Kúbu, refsiaðgerðum. Auk hans voru eiginkona hans og þrír aðrir einnig beittir refsiaðgerðum en Bandaríkjamenn hafa sett verulegan þrýsting á nágranna sína og hefur Donald Trump hótað hernaðaraðgerðum gegn eyríkinu.