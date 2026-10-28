Minnst tíu sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Kjartan Kjartansson skrifar 28. október 2026 09:07 Frá vettvangi árekstursins í Urda á Spáni. AP/Juanma Jimenez Tvær hraðlestir rákust á í Toledo á Mið-Spáni í morgun. Að minnsta kosti tíu eru sagðir látnir en talið er að tala látinna muni hækka. Hundruð farþega voru í lestunum tveimur. Áreksturinn átti sér stað nærri bænum Urda í Toledo-héraði skömmu eftir klukkan níu að staðartíma í morgun. Önnur lestanna var á leið frá höfuðborginni Madrid suður til Sevilla í Andalúsíu. AP-fréttastofan hefur eftir spænska ríkissjónvarpinu að báðar lestir hafi verið á sömu leið en annarri þeirra hafi verið ekið aftan á hina þar sem hún var kyrrstæð. Sjónarvottar segja spænska blaðinu El País að fjöldi manns sé slasaður og að viðbragðsaðilar séu komnir á vettvang. Tveir lestarvagnar hafi farið út af sporinu og oltið niður kant. Talskona sjálfsstjórnarhéraðsins Castilla-La Mancha segir að 397 manns hafi verið í annarri lestinni sem var á vegum ríkislestarfélagsins RENFE en 147 í hinni á vegum IRYO, einkarekins fyrirtækis. Lestarsamgöngur liggja nú niðri á milli Madridar, Ciudad Real og Andalúsíu vegna slyssins. Fjörutíu og fimm manns létust þegar lest fór út af sporinu og í veg fyrir lest sem kom úr gagnstæðri átt á Suður-Spáni í janúar. Þær lestir voru í eigu sömu tveggja félaga og í slysinu í dag. Fréttin verður uppfærð. Spánn Samgönguslys Mest lesið Hildi og Inga Þór sagt upp Innlent Afkomendur síðasta böðuls á Íslandi búa enn á Illugastöðum Innlent Kattahland og skítur á gólfum og upp eftir veggjum Innlent Telur starfsmenn hæfa til að meta stjórnsýslu yfirmanns síns Innlent Munda fallbyssurnar við landamærin Erlent Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Erlent Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Erlent Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Erlent Tvær lægðir á leiðinni Veður Minnst tíu sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Erlent Fleiri fréttir Minnst tíu sagðir látnir í árekstri hraðlesta á Spáni Opinberuðu lögbrot í kjúklingabúi með falinni myndavél Ted Bundy tengdur við 52 ára gamalt óleyst morð Meirihluti atkvæða talinn en enginn með þingmeirihluta Tekur við Bolsonaro opnum örmum Munda fallbyssurnar við landamærin Enginn skýr sigurvegari í útgönguspám Efins um „einkaframtak Norðmanna og Finna“ Tveir ákærðir vegna uppákomu við bandaríska herstöð á Englandi Ákæra Comey enn eina ferðina Stubb og Støre ræddu við Pútín Fóðruðu loftslagsvá aðeins minna en metárið á undan Kjörstaðir opnir í Ísrael Óljóst hver mun leiða ríkisstjórn Stúdenta í Serbíu Trump segir svindlað í brasilísku kosningunum Kosningar í Ísrael: Arabaflokkarnir gætu ráðið úrslitum Biskupar sjá eftir bænastund með Trump Fundu 31 byssu, Hitler-brjóstmynd og danskan fána Áhrifavaldar sektaðir fyrir að auglýsa veðmál Stór hluti Oxford Street orðinn göngugata Sagðir vilja fá Orbán til að stýra Sameinuðu þjóðunum Áfall fyrir Donald Trump og Vladimír Pútín Tókst ekki moða neitt úr miðjunni Fundu auðgað úran í dánarbúi Óvæntur sigur Lula en Bolsonaro vill ógilda úrslitin „Noregur sökkar“ Vučić játar ósigur Stúdentahreyfing freistar að velta þaulsetnum Vučić Leikur á hnífsegg í Brasilíu Machado snýr heim eftir nær árs útlegð Sjá meira