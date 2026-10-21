Loka vefsíðum tímabundið í varúðarskyni Kjartan Kjartansson skrifar 21. október 2026 15:45 Höfuðstöðvar tæknifyrirtækisins Advania. Advania Tæknifyrirtækið Advania segir að loka hafi þurft tímabundið fyrir aðgang að íslenskum netþjónustum í dag vegna alvarlegs öryggisgalla sem uppgötvaðist. Vefsíðum stofnana og fyrirtækja víðsvegar um heim hefur verið lokað vegna gallans. Öryggisgallinn er í forritunarmálinu PHP sem umtalsverður hluti vefsíðna í heiminum reiðir sig á. Tvær neyðaruppfærslur voru gefnar út vegna gallans sem var metinn mjög alvarlegur í dag en upplýsingum, þó ekki áður en upplýsingum hann hafði verið lekið. Fyrir vikið hafa stofnanir og fyrirtæki víða um heim brugðist við með því að loka vefsíðum og þjónustu þeim tengdum niður tímabundið. Háskóli Íslands lokaði meðal annars þjónustusíðu sinni í dag vegna veikleikans. Advania segir í tilkynningu á vefsíðu sinni að rekstrarteymi fyrirtækisins hafi unnið að því að ná utan um hvaða þjónustur hér á landi gætu orðið fyrir áhrifum frá því snemma í morgun. Ábending um gallann kom frá netöryggissveit stjórnvalda, CERT-IS. „Með öryggi og hagsmuni viðskiptavina að leiðarljósi hefur í einhverjum tilvikum þurft að loka tímabundið fyrir aðgang að viðkomandi þjónustum frá internetinu þar til lagfæring liggur fyrir,“ segir í tilkynningunni. Lokuninni er lýst sem öryggisráðstöfun. Þjónustur verði gerðar aðgengilegar aftur þegar búið verður að uppfæra hugbúnað. Veikleikarnir geta gert óviðkomandi aðila kleift að keyra kóða á vefþjónum án auðkenningar. Þeir geta haft áhrif á vefþjóna sem keyra PHP og eru aðgengilegir frá internetinu, þar á meðal þjónustur sem Advania rekur fyrir viðskiptavini. Tölvuárásir Netöryggi Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Neytendur „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Innlent Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Innlent Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Innlent Skafið og saltað Veður Fleiri fréttir Loka vefsíðum tímabundið í varúðarskyni Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Skorar á landlækni að leiðrétta rangfærslur Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Sjá meira