Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. október 2026 14:20 Magni R. Sigurðsson forstöðumaður CERT-IS. Vísir/Vilhelm Veikleiki á forritunarmáli sem jafnvel þúsundir íslenskra vefsíða nýta sér getur leitt til þess að netþrjótar komist yfir gögn sem finna má á vefsíðunum. Háskóli Íslands er meðal þeirra sem lokað hafa síðunum sínum tímabundið vegna veikleikans. Neyðaruppfærsla er komin og hvetur forstöðumaður CERT-IS alla til að uppfæra síðurnar sem fyrst. „Það fundust tveir mjög alvarlegir veikveillar í PHP-forritunarmálinu,“ segir Magni R. Sigurðsson, forstöðumaður CERT-IS, í samtali við fréttastofu. „Veikleikinn gerir kleift að taka yfir vefþjón og komast inn á hann í gegnum þennan veikleika og ná stjórn á honum og þar á meðal mögulega öllum gögnum sem eru þar á bak við.“ Upplýsingunum um veikleikann var lekið áður en lagfæring við honum var gefin út og skapaði það ákveðna áhættu. PHP-teymið hefur þegar gefið út neyðaruppfærslu og eru allir sem reka vefsíðu eða vefkerfi á PHP hvattir til þess að uppfæra kerfin sín strax. Magni segir að starfsmenn CERT-IS vinni að því að kortleggja vefi á Íslandi sem nýta sér PHP og hafa einnig samband við sinn þjónustuhóp. Hundruð eða jafnvel þúsundir vefa á Íslandi nota PHP-forritunarmálið. Á heimasíðu CERT-IS má sjá lifandi frétt þar sem allar nýjustu upplýsingar koma fram. Magni hvetur alla til að fylgjast með allri óeðlilegri umferð á vefsíðum þeirra. „Það sem við erum að sjá er að hýsingaraðilar eru að taka niður vefsíðurnar tímabundið á meðan uppfærslur eru framkvæmdar, sem er það sem að við viljum sjá að þessu sé tekið alvarlega.“ Persónuupplýsingar geta verið undir Vefsíður Háskóla Íslands nota PHP-forritunarmálið og hefur öllum síðum þeirra, þar á meðal innra kerfinu sem nefnist Ugla, verið lokað tímabundið. Vefir HÍ voru aftur opnaðir rétt fyrir klukkan fjögur eftir að kerfin voru uppfærð. Magni segir það misjafnt eftir því hvernig umsjónarkerfi eru sett upp hvaða upplýsingar væri hægt að komast yfir með þessum galla. „Innskráningarupplýsingar og annað getur verið undir, persónuupplýsingar sem eru skráðar í gagnagrunninn og annað. Það er misjafnt eftir vefsíðum.“ Nemendur við Háskóla Íslands fengu þennan tölvupóst. Öryggisgallinn á ekki einungis við vefsíður á Íslandi heldur út um allan heim. Í frétt BBC segir að einnig hafi verið lokað tímabundið fyrir vefsíður finnskra og hollenskra stjórnvalda vegna gallans. Þar kemur fram að PHP knýi áfram vefi sem byggja á WordPress, Drupal, Joomla og Magento. Notkunin á tækninni sé útbreidd og geti legið að baki opinberum vefsíðum, vefumsjónarkerfum og fleiru án þess að fyrirtækið eða stofnunin sem notar það viti af því. Fréttin hefur verið uppfærð. Tækni Netglæpir Háskólar Mest lesið Herlið á leiðinni og Íslendingar hafi varann á Erlent Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Innlent Fær hvorki bætur né afsökunarbeiðni eftir að hafa stungið sig á saumnál Neytendur „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Innlent Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Innlent „Mjög óheillavænleg þróun“ Innlent Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Innlent Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Innlent Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Innlent Skafið og saltað Veður Fleiri fréttir Loka vefsíðum tímabundið í öryggisskyni Fá mál á þingi: „Fórnarlömb velgengni“ fá kaldar kveðjur frá Diljá Skorar á landlækni að leiðrétta rangfærslur Alvarlegur veikleiki hjá fjölda vefsíðna Sláandi hversu margir telji ofbeldi hluta af kynlífi Jón Gnarr lætur af varaformennsku og tveimur varasætum Myndasyrpa: Nýr skáli fluttur í Þórsmörk Klæmdist óvart við fjórtán ára og var sýknaður Stærsti dagurinn í dekkjaskiptum „Mjög óheillavænleg þróun“ Efast um að vilja Alþingis sé fylgt í jafnlaunamálum Birtingarmyndir kynferðisofbeldis gegn ungum konum að breytast Fimm ráðnir aftur eftir uppsagnirnar Vilja rannsaka vinnubrögð sérstaks saksóknara Hafi nauðgað meðvitundarlausri sambýliskonunni Atvinnuleysi dróst saman Töpuðu bardaganum, liðþjálfanum og prestinum Sífellt erfiðara fyrir mörg heimili að ná endum saman Hélt hún myndi deyja í útskriftarferð til Portúgal Skoða áætlunarsiglingar milli Skotlands og Íslands Telur allt ógirt land tekið eignarnámi með dómi Hvalfjarðargöng opin á nýjan leik Tvö á einu rafmagnshlaupahjóli og flutt á bráðamóttöku „Hvaða skaða hef ég valdið, Elliði?“ Segir lögreglumenn á Vestfjörðum áhyggjufulla Musk setti Úkraínumönnum takmörk á tengingar við Starlink Óhugnanlega margir að leysa vandamálin með töflum „Ég er ekkert að ýja að því, ég er bara að segja það fullum fetum“ Ræddu ofbeldi í skólum í borgarstjórn: Segir kennara vera í legghlífum í vinnunni Sigurvin kallaður út vegna Hildar Sjá meira