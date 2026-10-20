Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Lovísa Arnardóttir, Birgir Olgeirsson og Smári Jökull Jónsson skrifa 20. október 2026 12:41 Inga hvetur kennara til að vera bjartsýnir fyrir breytingunni sem hún ætlar að innleiða á einkunnakvarða. Vísir/Anton Brink Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir að ekki komi til greina að endurskoða áform um breyttan einkunnakvarða.Áform hennar um nýtt einkunnakerfi í grunnskólum þar sem tölustafir verða teknir upp að nýju hafa hlotið töluverða gagnrýni. Málið var rætt á þingi í gær og var Inga Sæland menntamálaráðherra þar gagnrýnd fyrir sín svör. Samráði um frumvarp Ingu lýkur á morgun í samráðsgátt. Þegar eru komnar 41 umsögn frá fjölmörgum kennurum, flestar neikvæðar þar sem vísað er til þess að innleiðingin sé of hröð, fyrirvarinn of skammur og innleiðingin óskýr. Í umsögnum um áformin í samráðsgátt stjórnvalda má sjá nokkuð harða gagnrýni úr hópi kennara, meðal annars vegna lítils undirbúningstíma auk þess sem kvarðinn er ekki sagður í samræmi við hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla. Þá hefur einnig komið fram gagnrýni um að talnakvarðinn tákni ekki ákveðna prósentu, líkt og flestir eru vanir. Inga segir að ekki komi til greina að endurskoða áform um breyttan einkunnakvarða. „Það er algjörlega verið að vinna að því í vetur um útfærsluna,“ segir Inga og það verði tölustafaeinkunnir skyldubundnar í 10. Bekkbekkessu skólaári og 2028 í 4. og 7. bekk. „Innleiðingin á sér stað núna í samráði við kennara og aðra hagaðila.“ Kennarar ættu að vera bjartsýnir Við gagnrýni kennara segir Inga þeim að vera bjartsýnir. „Vegna þess að þetta mun verða einfalt og þægilegt fyrir alla, það er oft erfitt að breyta úr einhverju sem þú þekkir yfir í eitthvað sem þú þarft að kynna þér upp á nýtt,“ segir Inga. Það sé hávært ákall nemenda og foreldra um að fá einfaldari kvarða sem nemendur, kennarar og sérstaklega foreldrar skilji betur til að vita hvar börnin þeirra standa. „Þetta snýst líka um jafnræði milli nemenda, þetta snýst um að börnin okkar eigi jafnt aðgengi inn í framhaldsskóla, það er engra breytinga að vænta hvað okkur varðar, heldur bara meira samtal og sjálfsöryggi þeirra sem koma til með að framfylgja tölustafaeinkunnakerfinu okkar á vori komandi.“ Skóla- og menntamál Grunnskólar Framhaldsskólar Börn og uppeldi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Tengdar fréttir Hvað þýðir sjö í nýju námsmati? Mennta- og barnamálaráðuneytið segir markmið fyrirhugaðra breytinga á námsmati við lok grunnskóla að gera framsetningu einkunna skýrari og samræmdari og þannig stuðla að auknu jafnræði nemenda, óháð því hvaða skóla þeir sækja. Þetta kemur fram í tilkynningu frá ráðuneytinu en þar er einnig farið ítarlega yfir merkingu hverrar einkunnar fyrir sig. 2. október 2026 07:14 Mest lesið Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Innlent 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Innlent Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Innlent Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Erlent Fleiri fréttir Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum „Leiðinlegt þegar svona kemur upp og Ísland.is verður fyrir höggi“ Hafi íhugað að gefast upp síðustu vikur Ísaksskóli eignast Ísaksskóla Inga um ótta kennara: „Staðan er grafalvarleg“ Jarðskjálftinn 5,2 að stærð Saka Ingu um skæting og helberan dónaskap Kraumar enn í Wolt-sendlum Þúsundir hvetja til úttektar og ríkissaksóknari íhugar áfrýjun Tafir á afhendingu á bóluefni við inflúensu Tilboðum hafnað í glæsibrúna en efnt til samkeppnisviðræðna Tíu mánuðir án ákvörðunar um umönnunarbilið Viðreisn heldur starfsfólkinu en Jón fær 1,3 milljónir til þingstarfa BDSM á Íslandi fordæmir sýknudóm í ofbeldismáli Skoða að útvista rekstri Húsdýragarðsins til einkaaðila Undirskriftasöfnun hafin og ríkissakóknari íhugar áfrýjun Sjá meira