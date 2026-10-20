Innlent

Komi ekki til greina að hætta við talna­kvarðann

Lovísa Arnardóttir, Birgir Olgeirsson og Smári Jökull Jónsson skrifa
Inga hvetur kennara til að vera bjartsýnir fyrir breytingunni sem hún ætlar að innleiða á einkunnakvarða. 
Inga hvetur kennara til að vera bjartsýnir fyrir breytingunni sem hún ætlar að innleiða á einkunnakvarða.  Vísir/Anton Brink

Inga Sæland mennta- og barnamálaráðherra segir að ekki komi til greina að endurskoða áform um breyttan einkunnakvarða.Áform hennar um nýtt einkunnakerfi í grunnskólum þar sem tölustafir verða teknir upp að nýju hafa hlotið töluverða gagnrýni. Málið var rætt á þingi í gær og var Inga Sæland menntamálaráðherra þar gagnrýnd fyrir sín svör.

Samráði um frumvarp Ingu lýkur á morgun í samráðsgátt. Þegar eru komnar 41 umsögn frá fjölmörgum kennurum, flestar neikvæðar þar sem vísað er til þess að innleiðingin sé of hröð, fyrirvarinn of skammur og innleiðingin óskýr. 

Í umsögnum um áformin í samráðsgátt stjórnvalda má sjá nokkuð harða gagnrýni úr hópi kennara, meðal annars vegna lítils undirbúningstíma auk þess sem kvarðinn er ekki sagður í samræmi við hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla. Þá hefur einnig komið fram gagnrýni um að talnakvarðinn tákni ekki ákveðna prósentu, líkt og flestir eru vanir. Inga segir að ekki komi til greina að endurskoða áform um breyttan einkunnakvarða.

„Það er algjörlega verið að vinna að því í vetur um útfærsluna,“ segir Inga og það verði tölustafaeinkunnir skyldubundnar í 10. Bekkbekkessu skólaári og 2028 í 4. og 7. bekk.

„Innleiðingin á sér stað núna í samráði við kennara og aðra hagaðila.“

Kennarar ættu að vera bjartsýnir

Við gagnrýni kennara segir Inga þeim að vera bjartsýnir.

„Vegna þess að þetta mun verða einfalt og þægilegt fyrir alla, það er oft erfitt að breyta úr einhverju sem þú þekkir yfir í eitthvað sem þú þarft að kynna þér upp á nýtt,“ segir Inga.

Það sé hávært ákall nemenda og foreldra um að fá einfaldari kvarða sem nemendur, kennarar og sérstaklega foreldrar skilji betur til að vita hvar börnin þeirra standa.

„Þetta snýst líka um jafnræði milli nemenda, þetta snýst um að börnin okkar eigi jafnt aðgengi inn í framhaldsskóla, það er engra breytinga að vænta hvað okkur varðar, heldur bara meira samtal og sjálfsöryggi þeirra sem koma til með að framfylgja tölustafaeinkunnakerfinu okkar á vori komandi.“

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