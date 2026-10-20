Edit Ómarsdóttir tók í gær sæti á Alþingi í fyrsta sinn. Hún skipaði 2. sæti á lista Viðreisnar í Norðausturkjördæmi í kosningunum 2024. Oddvitinn er í fríi í Víetnam.
María Rut Kristinsdóttir, oddviti Viðreisnar í kjördæminu, hélt til Víetnam um helgina ásamt Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttir, formanni Viðreisnar og utanríkisráðherra, og Ingileif Friðriksdóttur, aðstoðarmanni Þorgerðar. María Rut og Ingileif eru hjón.
Tilefni ferðarinnar er undirritun fríverslunarsamnings EFTA-ríkjanna við Víetnam. María Rut er á eigin vegum í vinnuferð eiginkonunnar og tekur sér leyfi frá þingstörfum á meðan.
Edit tók sæti hennar í gær og skrifaði undir drengskaparheit að stjórnarskránni. Edit er tölvunarfræðingur og búsett á Akranesi. Hún starfar hjá Símanum en hefur áður meðal annars starfað hjá Avania, Klak og Origo.