Dómurinn feli í sér tilmæli til þingsins Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 20. október 2026 13:00 Sveinbjörn Claessen og átján aðrir lögmenn sendu erindi á dómsmálaráðherra í morgun. vísir Nítján lögmenn sem starfa á sviði skaðabótaréttar segja að nýlegur dómur Hæstaréttar feli í sér tilmæli til Alþingis um að uppfæra þurfi skaðabótalög og færa þau til nútímans. Boltinn sé hjá dómsmálaráðherra. Í síðustu viku féll sögulegur dómur í Hæstarétti þar sem deilt var um það hvort miða ætti bætur vegna varanlegrar örorku í kjölfar umferðarslyss við lágmarkslaun konu á þrítugsaldri eða líkleg framtíðarlaun hennar sem tanntæknir. Hæstiréttur fjallaði sérstaklega um þróun launaviðmiðs í skaðabótalögum og kom fram að lágmarksviðmið laganna hefði fjarlægst verulega tekjur launafólks frá því að reglan var lögfest árið 1999. „Í þessum dómi er vísað sérstaklega til þess að Alþingi hafi ekki brugðist við breytingum í samfélaginu sem kalla á breytingar á skaðabótalögum,“ sagði Sveinbjörn Claessen, einn þeirra nítján lögmanna sem undirrita erindið sem sent var ráðherra í morgun. Hæstiréttur hnýti í Alþingi Hann segir að ýmsar breytingar þurfi að gera á skaðabótalögum en lögin séu úrelt og tryggi ekki lengur ýmsum hópum tjónþola fullar bætur fyrir líkamstjón svo sem námsmönnum, börnum og heimavinnandi fólki. „Það sem er kannski mest aðkallandi eru breytingar á vísitölutengingu lágmarkslaunaviðmiðs skaðabótalaganna og hámarkslaunaviðmiðs þótt aðrar komi einnig til en Hæstiréttur er að hnýta í Alþingi fyrir að hafa ekki breytt þessu.“ Afleiðingin af athafnaleysi þingsins kunni að leiða til þess að stjórnarskrárvarinn réttur tjónþola til skaðabóta sé ekki tryggður. Ákallið er ekki nýtt en árið 2018 var frumvarp lagt fram á Alþingi sem fól einmitt í sér breytingar á því ákvæði laganna sem var til umfjöllunar í dómi Hæstaréttar en frumvarpið dagaði uppi. Sveinbjörn segir frumvarpið hafa aftur verið til umræðu árið 2022 og síðan þá legið í skúffu í dómsmálaráðuneytinu. Dómurinn sem slíkur er áskorun til dómsmálaráðherra um að gera einhverjar úrbætur, ekki satt? Er ekki ákveðið athafnaleysi í því ef ráðherrann bregst ekki við þessum dómi? „Ég held að þetta sé bara alveg hárrétt hjá þér og við lítum reyndar svo á að Hæstiréttur sé að benda stjórnvöldum á að þau þurfi að bregðast við og hefðu átt að vera búin með því fyrir löngu síðan.“ Dómstólar Dómsmál Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Innlent 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Innlent Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Innlent Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Erlent Fleiri fréttir Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum „Leiðinlegt þegar svona kemur upp og Ísland.is verður fyrir höggi“ Hafi íhugað að gefast upp síðustu vikur Ísaksskóli eignast Ísaksskóla Inga um ótta kennara: „Staðan er grafalvarleg“ Jarðskjálftinn 5,2 að stærð Saka Ingu um skæting og helberan dónaskap Kraumar enn í Wolt-sendlum Þúsundir hvetja til úttektar og ríkissaksóknari íhugar áfrýjun Tafir á afhendingu á bóluefni við inflúensu Tilboðum hafnað í glæsibrúna en efnt til samkeppnisviðræðna Tíu mánuðir án ákvörðunar um umönnunarbilið Viðreisn heldur starfsfólkinu en Jón fær 1,3 milljónir til þingstarfa BDSM á Íslandi fordæmir sýknudóm í ofbeldismáli Skoða að útvista rekstri Húsdýragarðsins til einkaaðila Undirskriftasöfnun hafin og ríkissakóknari íhugar áfrýjun Sjá meira