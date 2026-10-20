Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Árni Sæberg skrifar 20. október 2026 12:42 Maðurinn herjaði meðal annars á verslanir Bónuss. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið dæmdur til fjórtán mánaða óskilorðsbundinnar fangelsisvistar eftir að hafa játað 89 þjófnaðarbrot. Hann stal vörum úr verslunum fyrir um 3,5 milljónir króna. Í dómi þess efnis, sem kveðinn var upp í síðustu viku, segir að maðurinn hafi játað sök í 89 ákæruliðum en neitað sök í þeim nítugasta. Ákæruvaldið hafi fallið frá þeim ákærulið og málið því dómtekið án frekari sönnunarfærslu. Maðurinn hafi verið sakfelldur fyrir 88 þjófnaðarbrot og eina tilraun til slíks brots á tímabilinu desember 2024 til júlí 2026. „Við ákvörðun refsingar verður litið til greiðrar játningar ákærða fyrir dómi. Á hinn bóginn verður að líta til þess að brotin eru fjölmörg og voru framin á löngu tímabili, sbr. síðari hluta 2. mgr. 244. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Þá verður ekki fram hjá því litið að samanlagt verðmæti þeirra muna sem ákærði stal og þeirra muna sem hann gerði tilraun til að stela nemur rúmlega 3,5 milljónum króna. Að öllu framangreindu virtu þykir refsing ákærða hæfilega ákveðin fangelsi í 14 mánuði,“ segir í dóminum. Verslun Dómsmál Mest lesið Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Innlent 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Innlent Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Innlent Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Erlent Fleiri fréttir Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum „Leiðinlegt þegar svona kemur upp og Ísland.is verður fyrir höggi“ Hafi íhugað að gefast upp síðustu vikur Ísaksskóli eignast Ísaksskóla Inga um ótta kennara: „Staðan er grafalvarleg“ Jarðskjálftinn 5,2 að stærð Saka Ingu um skæting og helberan dónaskap Kraumar enn í Wolt-sendlum Þúsundir hvetja til úttektar og ríkissaksóknari íhugar áfrýjun Tafir á afhendingu á bóluefni við inflúensu Tilboðum hafnað í glæsibrúna en efnt til samkeppnisviðræðna Tíu mánuðir án ákvörðunar um umönnunarbilið Viðreisn heldur starfsfólkinu en Jón fær 1,3 milljónir til þingstarfa BDSM á Íslandi fordæmir sýknudóm í ofbeldismáli Skoða að útvista rekstri Húsdýragarðsins til einkaaðila Undirskriftasöfnun hafin og ríkissakóknari íhugar áfrýjun Sjá meira