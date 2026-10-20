Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Smári Jökull Jónsson skrifar 20. október 2026 11:47 Hádegisfréttir verða sagðar á Bylgjunni klukkan tólf. Vísir Yfirmaður öldrunarlækninga á Landspítalanum kallar eftir frekari rannsóknum á geðrofslyfi sem næstum tvöfalt fleiri nota nú en fyrir tíu árum síðan. Sterkar vísbendingar eru um að hluti lyfjanotkunar vegna svefnvanda sé að færast á aðra lyfjaflokka. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar þar sem verður rætt við Önnu Birnu Jónsdóttur, yfirlækni öldrunarlækninga á Landspítalnum. Lögmaður segir að nýlegur dómur hæstaréttar feli í sér áskorun til dómsmálaráðherra hvað varðar skaðabótalög. Löngu tímabært sé að bregðast við það sé Hæstiréttur að benda stjórnvöldum á. Nóttin var rólegri í Frakklandi en síðustu nætur en umfangsmikil mótmæli í Evrópu hafa teygt anga sína víða um heimsálfuna. Nýr Íslandsmeistari var krýndur í bakgarðshlaupi í morgun og nýtt Íslandsmet slegið. Við heyrum hvað meistarinn nýi hafði að segja strax að hlaupinu loknu. Í íþróttum verður fjallað um Íslandsmeistaratitil Breiðabliks í knattspyrnu kvenna sem og 32-liða úrslitin í bikarkeppninni í körfubolta sem lauk í gærkvöldi. Allt þetta og meira til í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu tólf. Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 20. október 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Orðrómar valda ugg og ótta í Mílanó: „Það eru allir frekar hræddir“ Erlent Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Innlent Brikk lokað í óákveðinn tíma Innlent Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Innlent Verðlag og óvissa leiða til óeirða í Evrópu Erlent Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Innlent Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Innlent 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Innlent Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Innlent Íbúar Alberta höfnuðu áætlunum um sjálfstæði Erlent Fleiri fréttir Hnuplaði úr verslunum fyrir á fjórðu milljón króna Komi ekki til greina að hætta við talnakvarðann Kallað eftir rannsóknum vegna geðrofslyfs og áskorun til ráðherra Bæjarstjóri Ölfuss segir múslima „valda skaða“ Endurmeta fyrirkomulag RS-bólusetninga næstu árin Beit mann í geirvörtuna og réðst á systur hans Tekur sæti Maríu sem er í fríi í Víetnam Geðrofslyf leysa hefðbundin svefnlyf af hólmi Brikk lokað í óákveðinn tíma Skakkur á rafskútu 20,4 milljarðar til Úkraínu og aukinn stuðningur við Palestínu Vill prófa sjálfkeyrandi bíla í Eyjum Sveitarfélagi ekki skylt að smala ágangsfé úr skógræktarlandi Eldur kom upp í verslun í Hafnarfirði Fyrrum Sósíalistar stýra Ungum vinstri grænum „Leiðinlegt þegar svona kemur upp og Ísland.is verður fyrir höggi“ Hafi íhugað að gefast upp síðustu vikur Ísaksskóli eignast Ísaksskóla Inga um ótta kennara: „Staðan er grafalvarleg“ Jarðskjálftinn 5,2 að stærð Saka Ingu um skæting og helberan dónaskap Kraumar enn í Wolt-sendlum Þúsundir hvetja til úttektar og ríkissaksóknari íhugar áfrýjun Tafir á afhendingu á bóluefni við inflúensu Tilboðum hafnað í glæsibrúna en efnt til samkeppnisviðræðna Tíu mánuðir án ákvörðunar um umönnunarbilið Viðreisn heldur starfsfólkinu en Jón fær 1,3 milljónir til þingstarfa BDSM á Íslandi fordæmir sýknudóm í ofbeldismáli Skoða að útvista rekstri Húsdýragarðsins til einkaaðila Undirskriftasöfnun hafin og ríkissakóknari íhugar áfrýjun Sjá meira