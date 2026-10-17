Danska lögreglan handtók í dag átta manns í tengslum við mótmæli víða um Kaupmannahöfn. Annars vegar hélt hægrisinnaða grasrótarhreyfingin „Danska þjóðin“ mótmæli þar sem farið var fram á fjöldabrottvísanir. Hins vegar héldu samtökin Mino Danmark, baráttusamtök fyrir innflytjendur, auk fleiri samtaka gagnmótmæli undir yfirskriftinni „Nei við endurflutningum - mótmæli gegn rasisma“. Stimpingar urðu milli fylkinga að mótmælunum loknum.
Jakob Hansen aðstoðaryfirlögregluþjónn í Kaupmannahöfn segir við danska ríkisútvarpið að lögreglumenn hafi handtekið tvo hvorn í sínum mótmælum við Kóngsins nýjatorg.
„Þeir urðu svo ósammála um eitthvað að lögreglan neyddist til þess að skerast í leikinn,“ er haft eftir Hansen sem bætir við að lögreglan skoði nú fyrir hvað eigi að ákæra mennina.
Annar maður var síðan handtekinn á mótmælum þar sem hann neitaði að segja til nafns. Mótmælunum lauk um klukkan 17 að dönskum tíma en óeirðir brutust þá út við Hábrúartorg þar sem fimm voru handteknir.
„Það voru nokkrir sem ætluðu sér að eiga í einhverjum átökum hið hina hliðina,“ sagði lögregluþjónninn.
Í því samhengi hafi lögreglumenn verið nauðbeygðir til þess að beita valdi, nánar tiltekið kylfum.
„Við höfðum einnig hunda með okkur,“ bætti hann við en kvaðst ekki geta gefið upp frekari upplýsingar um hina handteknu eða hvorri fylkingu þeir tilheyrðu.
Fyrir mótmælin hafði „Danska þjóðin“ gefið það út að öllum þeim hópum sem myndu mæta í einkennisfatnaði eða alveg svartklæddir yrði vísað á brott. Þetta gerist í kjölfar þess að hópar í einkennisfatnaði hleyptu upp síðustu mótmælum samtakanna í byrjun september og heisluðu þar að sið nasista.
„Það er kominn tími á að taka til í Danmörku. Við verðum að gera Danmörku danska á ný. Hún er það svo sannarlega ekki lengur,“ sagði einn skipuleggjenda úr röðum Dönsku þjóðarinnar í samtali við DR í dag. Hann hélt á stórum dönskum fána rétt eins og margir aðrir á mótmælunum.
Skipuleggjandi gagnmótmælanna við Kónsins nýjatorg ræddi einnig við DR: „Við höfum fengið þúsundir manns út á götu til að sýna þeim [„Dönsku þjóðinni“] að endurflutningamótmælin séu ekki velkomin hér og að sú rasíska orðræða sem heyrist úr ríkisstjórninni og Kristjánsborgarhöll muni ekki fá að standa ósvarað.“