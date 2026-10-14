Innlent

Hringvegurinn lokaður og við­varanir í gildi

Smári Jökull Jónsson skrifar
Viðvaranir eru í gildi á öllu landinu.
Viðvaranir eru í gildi á öllu landinu. Veðurstofan

Óveður nálgast nú landið og liggur innanlandsflug niðri vegna óveðursins sem nú gengur yfir landið. Vindhraði á Stórhöfða í Vestmannaeyjum mældist tæpir 40 m/s klukkan sex í morgun. Þá er búið að loka hringveginum á Suðurlandi.

Byrjað er að hvessa verulega á suðurhluta landsins og á Stórhöfða í morgun mældist vinhdraði 37 m/s og vindur í mestu hviðu fór upp í 45 m/s. 

Allt flug á Keflavíkurflugvelli er á áætlun en á vef Reykjavíkurflugvallar kemur fram að næstu upplýsingar fyrir flug til Akureyrar, Egilsstaða og Hornafjarðar verði gefnar klukkan 09:00.

Þá er búið að loka hringveginum austan við Markarfljót og austur að Vík í Mýrdal.

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