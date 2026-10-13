Leita ökumanns sem ók á dreng á reiðhjóli Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 13. október 2026 13:26 Lögreglan leitar ökumannsins sem talið er að sé ung kona. Vísir/Einar Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leitar ökumanns bíls sem ók á dreng á reiðhjóli í Mosfellsbæ í gærkvöldi um kvöldmatarleytið með þeim afleiðingum að drengurinn slasaðist og skemmdir urðu á hjólinu. Ökumaðurinn er sagður hafa ekið rakleiðis af vettvangi án þess að hafa skeytt um drenginn eða líðan hans. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni. Þar segir að slysið hafi orðið klukkan 18:30 í gærkvöldi við Vefarastræti 11 í Mosfellsbæ. Strákurinn sem um ræðir sé átta ára gamall. Lögregla ítrekar að við atvik eins og þetta sé mikilvægt að ökumenn gangi úr skugga um að engin meiðsl né skemmdir hafi orðið. Sömuleiðis sé áríðandi að tilkynna málið til lögreglu, ekki síst vegna þess að áverkar séu ekki alltaf sjáanlegir á vettvangi. Veistu meira um málið? Sendu okkur fréttaskot hér, nafnlaust eða undir nafni. Fullum trúnaði er heitið. „Lögreglan biður umræddan ökumann, sem talið er að sé ung kona, um að gefa sig fram en hafi aðrir orðið vitni að slysinu eru hinir sömu beðnir um að hafa samband í síma 444 1000. Upplýsingum um málið má sömuleiðis koma á framfæri í tölvupósti á netfangið hildur.run@lrh.is.“ Samgönguslys Mosfellsbær Lögreglumál Mest lesið Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Fleiri fréttir Vilja borga fyrir eftirlit með au pair Pawel tekur við af Sigmari sem þingflokksformaður Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Leita ökumanns sem ók á dreng á reiðhjóli „Þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum“ Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Sjá meira