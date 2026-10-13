Innlent

Fór úr bílnum og hljóp undan lög­reglu

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Ökumaðurinn reyndist án réttinda og undir áhrifum.
Ökumaðurinn reyndist án réttinda og undir áhrifum. vísir/Vilhelm

Lögregla gaf ökumanni fyrirmæli um að stöðva akstur með forgangsljósum í umdæmi lögreglustöðvar tvö sem sinnir verkefnum í Hafnarfirði, Garðabæ og á Álftanesi. Þau virti hann ekki, stöðvaði þó síðar bílinn en hljóp þá af stað undan lögreglu.

Að því er fram kemur í dagbók lögreglu náðist maðurinn skömmu síðar og reyndist þá vera réttindalaus og undir áhrifum ávana- og fíkniefna. Sömuleiðis var hann með fíkniefni á sér.

Einnig var tilkynnt um innbrot og þjófnað í sama umdæmi og er málið til rannsóknar hjá lögreglu.

Lögreglumál

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