Salmonella greindist í kryddi Kokku

Matvælastofnun varar við neyslu á Timur berry kryddi frá Lifa ehf. sem er selt í Kokka þar sem Salmonella greindist í kryddinu. Fyrirtækið hefur, í samráði við Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, innkallað vöruna.
Þetta segir í tilkynningu á vef Matvælastofnunnar.
Þar segir að innköllunin einskorðist við vöru að nafni Timur berry (Zanthoxylum armatum) / Baie De Timur Nepal sem er merk best fyrir fimmta maí 2030.
Neytendum sem hafa verslað vöruna er bent á að neyta hennar ekki og farga eða skila í viðkomandi verslun.