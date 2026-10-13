Skipið Bandero siglir nú til Reykjavíkur í skjól frá austanáttinni. Til stóð að flytja skipið í gærkvöldi en þá var skipstjórinn hvergi sjáanlegur.
Gunnar Tryggvason hafnstjóri Faxaflóahafna segir að gamla höfnin í Reykjavík sé mun skjólbetri en Akranesshöfn í áttunum sem spáð er.
Eins og fyrr segir stóð til að flytja skipið í gærkvöldi en þegar mannskapurinn kom á Skagann var engan skipstjóra að finna. Í dag var svo gerð önnur tilraun í dag og þá var ekki hirt um það hver væri um borð eða ekki.
Bandero er skip samtaka hvalveiðiandstæðingsins Pauls Watson og hefur legið við bryggju á Akranesi frá því í ágúst. Skipið var kyrrsett en kyrrsetningunni var aflétt fyrir nokkru síðan. Ógreidd hafnargjöld og annað tilfallandi hefur orðið til þess að skipið er hér enn.