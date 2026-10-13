Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra hvetur verkalýðshreyfinguna til samstöðu og segir að formaður VR og formaður Eflingar hafi báðar rétt fyrir sér. Skeytasendingar hafa farið á milli formannanna í fjölmiðlum eftir að samningar sigldu í höfn í lok síðustu viku.
„Ég held að allir aðilar sem komu að þessum kjarasamningum geti verið stoltir af niðurstöðunni. Forsvarsmenn Breiðfylkingarinnar eru með stór mál inni á aðgerðarlista stjórnvalda, ekki bara krónutölugjöldin heldur líka févíti, tómlæti, almenna íbúðarkerfið.“
Nefnir hún einnig umræðu um vaxtabæturnar. Um þessa þætti hafi munað um fyrir alla aðila. Það sé útfærsluatriði hvernig fólk túlki lendingu þessara samninga.
„Í lok dags er bara ánægjulegt að samningar hafi haldið.“
Töluvert hefur gustað um verkalýðshreyfinguna eftir að samningar sigldu í höfn fyrir helgi. Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, og Vilhjálmur Birgisson, formaður Starfsgreinasambandsins, hafa sakað Höllu Gunnarsdóttur, formann VR, um að stuðla að „fjölmiðlasirkus“ enda hafi hún að þeirra mati ekki náð betri kjörum en þau í Breiðfylkingunni svokölluðu.
Halla Gunnarsdóttir segir Sólveigu Önnu með sig á heilanum og ekkert til í því að forsætisráðherra hafi sagt ósatt um vaxtabótaauka.
„Ég hef sagt að þær hafa báðar rétt fyrir sér,“ segir Kristrún um aðkomu ríkisstjórnarinnar að kjaramálunum. Hún segir að það liggi fyrir að upplýsingar hafi komið seinnipartinn á þriðjudaginn frá ríkisstjórninni í síðustu viku um atriði sem voru til skoðunar.
„Endanleg útfærsla lá ekki fyrir fyrr en á fimmtudaginn en ég veit að það var vilji og áhugi innan Breiðfylkingarinnar á þessari lausn. Síðan þurftum við að útfæra nokkur atriði á lokametrunum sem er ekkert óeðlilegt.“
Báðir aðilar geti verið ánægðir með niðurstöðuna. Mismunandi áherslur séu hjá stéttarfélögunum og allir fengið sínar áherslur í gegn án þess að dregið verði úr afkomu ríkissjóðs að of miklu leyti.
„Við erum að sjá mjög fullnægjandi lendingu.“
Aðspurð hvort hún hafi áhyggjur af stöðunni innan verkalýðshreyfingarinnar segir Kristrún að það hafi alltaf verið smá átök þar innan.
„Lykilatriði er að í gegnum tíðina hafa þau náð hlutum í gegn vegna samstöðu þannig að ég hvet fólk til dáða, að standa saman.“
Ekki sé óeðlilegt að fólk sé ekki sammála um öll atriði.
„Ég vek fólk til umhugsunar um hversu mikið hefur áunnist með því að standa saman.“
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segist telja Höllu Gunnarsdóttur formann VR munu gera tilraun til að sölsa undir sig Alþýðusambands Íslands á aðalþingi sambandsins í næstu viku. Hún segir Höllu hafa komist upp með að draga Samtök atvinnulífsins og stjórnvöld á asnaeyrum án afleiðinga, þvert á móti hafi hún verið verðlaunuð fyrir það í stað þess að trúnaði væri haldið við forystu verka- og láglaunafólks. Því muni fylgja alvarlegar afleiðingar.
Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri SA segir ekki rétt að SA og fyrirtækin sem þau eru í forsvari fyrir hafi ekki komið til móts við stéttarfélögin í þeirri von um að halda kjarasamningum. Forsvarsfólk VR, Rafiðnaðarsambands Íslands og Fagfélaganna funda nú með SA. Félögin hafa heimild til þess að rifta kjarasamningum en frestur til þess að gera það rennur út klukkan 16.
Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar segir Samtök atvinnulífsins, SA, hafa valið ófrið við Eflingu og sakar Bjarna Benediktsson framkvæmdastjóra SA um að bjóða upp á klæki í stað heiðarlegra samskipta. Hún segir það ekki hennar hlutverk að stilla til friðar í verkalýðshreyfingunni en átök hennar og formanns VR hafa verið til umræðu í aðdraganda þings ASÍ í vikunni.