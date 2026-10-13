Innlent

Stjórnar­and­staðan segir „for­falla­vírus“ ganga meðal ráð­herra

Jakob Bjarnar skrifar
Ólafur Adolfsson sagði ótækt að þingmenn, sem hafi undirbúið fyrirspurnir til ráðherra, grípi í tómt þegar til kastanna kemur. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis tók undir með Ólafi.
Ólafur Adolfsson sagði ótækt að þingmenn, sem hafi undirbúið fyrirspurnir til ráðherra, grípi í tómt þegar til kastanna kemur. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis tók undir með Ólafi. vísir/vilhelm

Áður en dagskrárliðurinn Óundirbúnar fyrirspurnir hófst á Alþingi kvaddi Ólafur Adolfsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sé hljóðs um fundarstjórn forseta og kvartaði undan tíðum fjarvistum ráðherra í þeim dagskrárlið. Þingmenn eigi til að grípa í tómt þegar þeir vilja spyrja.

Ólafur sagði óundirbúnar fyrirspurnir einn af betri dagskrárliðum þingsins, því þá biðist kjörið tækifæri til að spyrja ráðherra spjörunum úr. Almenningur, þeir sem fylgjast með þinginu, kunni vel að meta þetta en nú sé staðan þannig að enginn fulltrúi eins stjórnarflokkanna væri til svara.

Samkvæmt heimildum Vísis stóð til að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra yrði til svara í óundirbúnum fyrirspurnum en afboðaði sig með skömmum fyrirvara. Ólafur sagði það vekja furðu að þessi „forfallavírus“ sem virtist ganga innan stjórnarinnar virtist vera í beinum tengslum við ýmis vandræðamál sem upp hafi komið.

Ólafur beindi því til Þórunnar Sveinbjörnsdóttur forseta þingsins að hún beitti sér fyrir því að þingflokksformönnum yrði gert viðvart með fyrirvara. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknarflokks tók í sama streng og sagði ótækt fyrir þingmenn sem hefðu undirbúið sig en gripu svo í tómt þegar að fyrirspurnum kæmi.

Þórunn sagði þetta rétt og að sjálfsögðu yrði að gera þingflokksmönnum viðvart með fyrirvara enda ótækt að þingmenn sem eru að undirbúa fyrirspurnir viti ekki fyrr en á elleftu stundu hvort einhver sé til svara eða ekki.

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