Stjórnarandstaðan segir „forfallavírus“ ganga meðal ráðherra Jakob Bjarnar skrifar 13. október 2026 14:16 Ólafur Adolfsson sagði ótækt að þingmenn, sem hafi undirbúið fyrirspurnir til ráðherra, grípi í tómt þegar til kastanna kemur. Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis tók undir með Ólafi. vísir/vilhelm Áður en dagskrárliðurinn Óundirbúnar fyrirspurnir hófst á Alþingi kvaddi Ólafur Adolfsson þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins sé hljóðs um fundarstjórn forseta og kvartaði undan tíðum fjarvistum ráðherra í þeim dagskrárlið. Þingmenn eigi til að grípa í tómt þegar þeir vilja spyrja. Ólafur sagði óundirbúnar fyrirspurnir einn af betri dagskrárliðum þingsins, því þá biðist kjörið tækifæri til að spyrja ráðherra spjörunum úr. Almenningur, þeir sem fylgjast með þinginu, kunni vel að meta þetta en nú sé staðan þannig að enginn fulltrúi eins stjórnarflokkanna væri til svara. Samkvæmt heimildum Vísis stóð til að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra yrði til svara í óundirbúnum fyrirspurnum en afboðaði sig með skömmum fyrirvara. Ólafur sagði það vekja furðu að þessi „forfallavírus“ sem virtist ganga innan stjórnarinnar virtist vera í beinum tengslum við ýmis vandræðamál sem upp hafi komið. Ólafur beindi því til Þórunnar Sveinbjörnsdóttur forseta þingsins að hún beitti sér fyrir því að þingflokksformönnum yrði gert viðvart með fyrirvara. Stefán Vagn Stefánsson þingmaður Framsóknarflokks tók í sama streng og sagði ótækt fyrir þingmenn sem hefðu undirbúið sig en gripu svo í tómt þegar að fyrirspurnum kæmi. Þórunn sagði þetta rétt og að sjálfsögðu yrði að gera þingflokksmönnum viðvart með fyrirvara enda ótækt að þingmenn sem eru að undirbúa fyrirspurnir viti ekki fyrr en á elleftu stundu hvort einhver sé til svara eða ekki. Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Fleiri fréttir Vilja borga fyrir eftirlit með au pair Pawel tekur við af Sigmari sem þingflokksformaður Þingmaðurinn hefði mögulega ekki átt að taka Íbúfen Leita ökumanns sem ók á dreng á reiðhjóli „Þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum“ Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Sjá meira