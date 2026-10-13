Innlent

„Þá tökum við auð­vitað til­lit til þess og hlustum“

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hanna Katrín Friðriksdóttir atvinnuvegaráðherra.
Hanna Katrín Friðriksdóttir atvinnuvegaráðherra. Vísir/Einar

Atvinnuvegaráðherra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Ráðherra fær fulltrúa náttúruverndarsamtaka á fund til sín á morgun.

Áformum um uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði hefur verið mótmælt undanfarna daga og um helgina kom fjöldi fólks saman til mótmæla bæði á Seyðisfirði og í Reykjavík.

Um er að ræða mikið hitamál fyrir austan en í gær fékk umhverfisráðherra afhentar um 13 þúsund undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að vernda Seyðisfjörð. Þá hefur verið bent á annmarka varðandi leyfisveitingar í tengslum við uppbygginguna og starfsmaður MAST meðal annars verið sakaður um að standa beggja megin borðsins.

Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun málið eiga sér langan aðdraganda og það einfaldi það ekki að fjöldi ráðuneyta komi að því. Fiskeldi sé í heildina mjög umdeilt, hluti íbúa sé fylgjandi uppbyggingu og málið ekki klippt og skorið.

„Það eru leyfisveitingar sem hafa verið hjá stofnunum undir mínu ráðuneyti og þar hafa hlutirnir svona gengið vel fyrir sig en þetta er auðvitað hluti af þessu ferli líka, fólk getur kært. Það koma úrskurðir og ef það finnast einhverjir annmarkar þá er málið skoðað,“ sagði Hanna Katrín að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun.

Kemur til greina að grípa inn í með afgerandi hætti, stöðva eða setja einhverjar hömlur á þetta verkefni?

„Allar aðgerðir stjórnvalda til að grípa inn í ferli sem er samkvæmt núgildandi lögum og í fullu samræmi við lög og reglur myndu hafa afleiðingar í för með sér þannig að það hefur ekki verið skoðað.“

„Það er ekkert að gerast á þessu ári eða næsta“

Fulltrúar þeirra sem skiluðu inn undirskriftunum þrettán þúsund til umhverfisráðherra í gær koma á fund Hönnu Katrínar á morgun.

„Þó svo að Matvælastofnun hafi gefið út rekstrarleyfið núna í síðasta mánuði og Umhverfis- og orkustofnun hjá umhverfisráðherra gefið út starfsleyfi þá eru ennþá fjölmörg skref eftir. Það er ekkert að gerast á þessu ári eða því næsta,“ segir Hanna Katrín. 

„Þannig að málið er í ferli og ef það eru einhverjar ábendingar um hverju breyta mætti í því ferli sem eftir er þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum,“ sagði Hanna Katrín að lokum.

Fiskeldi Múlaþing Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Matvælastofnun Umhverfismál

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Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta

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