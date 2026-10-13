„Þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum“ Smári Jökull Jónsson skrifar 13. október 2026 13:02 Hanna Katrín Friðriksdóttir atvinnuvegaráðherra. Vísir/Einar Atvinnuvegaráðherra segir að ekki hafi verið skoðað að stöðva eða setja hömlur á uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði. Ráðherra fær fulltrúa náttúruverndarsamtaka á fund til sín á morgun. Áformum um uppbyggingu sjókvíaeldis í Seyðisfirði hefur verið mótmælt undanfarna daga og um helgina kom fjöldi fólks saman til mótmæla bæði á Seyðisfirði og í Reykjavík. Um er að ræða mikið hitamál fyrir austan en í gær fékk umhverfisráðherra afhentar um 13 þúsund undirskriftir þar sem skorað er á stjórnvöld að vernda Seyðisfjörð. Þá hefur verið bent á annmarka varðandi leyfisveitingar í tengslum við uppbygginguna og starfsmaður MAST meðal annars verið sakaður um að standa beggja megin borðsins. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra sagði að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun málið eiga sér langan aðdraganda og það einfaldi það ekki að fjöldi ráðuneyta komi að því. Fiskeldi sé í heildina mjög umdeilt, hluti íbúa sé fylgjandi uppbyggingu og málið ekki klippt og skorið. „Það eru leyfisveitingar sem hafa verið hjá stofnunum undir mínu ráðuneyti og þar hafa hlutirnir svona gengið vel fyrir sig en þetta er auðvitað hluti af þessu ferli líka, fólk getur kært. Það koma úrskurðir og ef það finnast einhverjir annmarkar þá er málið skoðað,“ sagði Hanna Katrín að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Kemur til greina að grípa inn í með afgerandi hætti, stöðva eða setja einhverjar hömlur á þetta verkefni? „Allar aðgerðir stjórnvalda til að grípa inn í ferli sem er samkvæmt núgildandi lögum og í fullu samræmi við lög og reglur myndu hafa afleiðingar í för með sér þannig að það hefur ekki verið skoðað.“ „Það er ekkert að gerast á þessu ári eða næsta“ Fulltrúar þeirra sem skiluðu inn undirskriftunum þrettán þúsund til umhverfisráðherra í gær koma á fund Hönnu Katrínar á morgun. „Þó svo að Matvælastofnun hafi gefið út rekstrarleyfið núna í síðasta mánuði og Umhverfis- og orkustofnun hjá umhverfisráðherra gefið út starfsleyfi þá eru ennþá fjölmörg skref eftir. Það er ekkert að gerast á þessu ári eða því næsta,“ segir Hanna Katrín. „Þannig að málið er í ferli og ef það eru einhverjar ábendingar um hverju breyta mætti í því ferli sem eftir er þá tökum við auðvitað tillit til þess og hlustum,“ sagði Hanna Katrín að lokum. Fiskeldi Múlaþing Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Matvælastofnun Umhverfismál Tengdar fréttir Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta „Þegar 13 þúsund manns skrifa undir svona áskorun þá verða stjórnvöld auðvitað að hlusta.“ Þetta sagði umhverfisráðherra eftir fund með andstæðingum sjókvíaeldis á Seyðisfirði. Þeir segjast vona að það verði forgangsmál stjórnvalda að koma í veg fyrir að sjókvíaeldið verði að veruleika. 12. október 2026 13:52 Mest lesið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða Innlent Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Innlent „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Innlent Þurftu að kyrrsetja flugvél vegna veggjalúsa Erlent Rannsaka dauðsfall í rússíbana í Six Flags Erlent Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína Innlent „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Innlent „Þeir samþykktu, af því að ég segi að þeir samþykktu“ Erlent Gull að leysa kókaín af hólmi Erlent Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Innlent Fleiri fréttir Mögulegar rafmagnstruflanir í stórhríðinni Lægðin hefur alla burði til að verða söguleg Viðurkennir mistök við skipan Jafnréttissjóðs Fjöldi hafi sagt upp og fleiri íhugi stöðu sína „Maður undirbýr sig fyrir það versta“ Synjað um heimilisuppbót vegna sameiginlegrar þvottavélar og snyrtingar Vona að ágreiningur liti ekki þing ASÍ Háskólarnir verði betur tengdir með breyttri strætóleið Lögreglan biðlar til fólks að flýta ferðum eða bíða „Ég skil hvað hún á við, en þannig virkar rekstur ekki“ Ákveðið álag sem maður sé undir án þess að fatta það Undirmönnun hjúkrunarfræðinga tengist dánartíðni sjúklinga Sinntu útkalli þar sem grindverk hafði fokið fyrir akbraut Dómurinn segi ekki alla söguna Yfir sjötíu prósent óánægja með Ingu Sæland Leita enn að einum eftir alvarlega líkamsárás Höfuðpaur Reykholtsmálsins fær átta ára dóm Segir kollega sína á þingi hafa framið húsbrot í fylleríisferð fyrir austan Skipuð formaður Jafnréttissjóðs Dæmdur fyrir skattsvik vegna B Segir að þegar 13 þúsund skrifa undir verði stjórnvöld að hlusta Engin óbirt loforð eða leynilegt samkomulag Óveður í aðsigi: Líklegt að flug raskist Ekkert leynimakk í kjarasamningsgerð og óvenju djúp lægð er á leið til landsins Áminnti starfsmann spítalans fyrir að fletta upp sjúkraskrá konu Hlaut fyrstu verðlaun fyrir rannsókn í sjúkraþjálfun Dýpsta októberlægð í rúm sextíu ár í uppsiglingu Segir Bjarna hafa valið klæki og ófrið við Eflingu Bein útsending: Árleg friðarráðstefna Höfða friðarseturs Steinunn kjörin næsti forseti Alþjóðasamtaka lækna Sjá meira