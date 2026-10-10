Aníta Briem og Hafþór Waldorff eiga von á sínu öðru barni saman. Þau segja að sér hafi ekki dottið í hug að þetta væri mikill möguleiki eftir að hafa eignast sitt fyrra barn með glasafrjóvgun.
Aníta greinir frá málinu í einlægri færslu á samfélagsmiðlinum Facebook. Hún og Hafþór eignuðust dóttur í nóvember 2024 en fyrir átti Aníta eina dóttur. Parið hefur unnið náið saman í kvikmyndageiranum og búa þau saman í vesturbæ Reykjavíkur.
„Þakklæti ofan á allt heimsins þakkæti. Lítil sál hreiðraði um sig og ætlar að koma í mömmu og pabbafang í mars,“ skrifar Aníta. „Eftir að hafa farið í glasafrjóvgun með Lúnu okkar datt okkur ekki í hug að þetta væri mikill möguleiki. Hjartað er fullt.“
Parið tók á móti Völu Matt í Íslandi í dag í mars 2025.
Dóttir Anítu Briem leikkonu og Hafþórs Waldorff er komin með nafn. Stúlkunni var gefið nafnið Lúna. Stúlkan kom í heiminn þann 13. nóvember síðastliðinn og er þeirra fyrst barn saman. Fyrir á Aníta eina dóttur.
Hollywood leikkonan Aníta Briem er hamingjusöm á Íslandi. Aníta hefur gert það gott í sínu fagi undanfarin ár, bæði sem leikkona og handritshöfundur.