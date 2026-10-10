Lífið

Aníta Briem og Haf­þór ó­létt á ný

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Aníta og Hafþór þegar þau tilkynntu fyrri óléttu sína.
Aníta og Hafþór þegar þau tilkynntu fyrri óléttu sína.

Aníta Briem og Hafþór Waldorff eiga von á sínu öðru barni saman. Þau segja að sér hafi ekki dottið í hug að þetta væri mikill möguleiki eftir að hafa eignast sitt fyrra barn með glasafrjóvgun.

Aníta greinir frá málinu í einlægri færslu á samfélagsmiðlinum Facebook. Hún og Hafþór eignuðust dóttur í nóvember 2024 en fyrir átti Aníta eina dóttur. Parið hefur unnið náið saman í kvikmyndageiranum og búa þau saman í vesturbæ Reykjavíkur.

„Þakklæti ofan á allt heimsins þakkæti. Lítil sál hreiðraði um sig og ætlar að koma í mömmu og pabbafang í mars,“ skrifar Aníta. „Eftir að hafa farið í glasafrjóvgun með Lúnu okkar datt okkur ekki í hug að þetta væri mikill möguleiki. Hjartað er fullt.“

Parið tók á móti Völu Matt í Íslandi í dag í mars 2025.

Barnalán

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