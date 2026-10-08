Árið er 1973. Matvælaverð í Bandaríkjunum fer óðum hækkandi. Richard Nixon bregst við með ríkisstuðningi við landbúnað. Bændur eru hvattir til að rækta eins mikinn maís og pláss leyfir – eða „frá einni girðingu að þeirri næstu“ eins og landbúnaðarráðherra hans orðar það. Ívilnunin dregur hins vegar dilk á eftir sér.
„Hvers vegna eru Bandaríkjamenn feitir?“ spurði blaðamaðurinn Michael Pollan í metsölubókinni The Omnivore’s Dilemma sem í ár á 20 ára útgáfuafmæli. Samkvæmt Pollan lá svarið ekki aðeins í stórum skammtastærðum og lítilli hreyfingu heldur einnig í landbúnaðarstefnu Richards Nixon.
Að sögn Pollan leiddi stuðningur ríkisins við maísrækt til gífurlegrar framleiðsluaukningar sem var ekki í nokkru samræmi við eftirspurn.
Offramboð varð til þess að verðið á maís féll langt niður fyrir framleiðsluverð. Ríkið bætti bændum upp tapið svo að enginn hvati var til að draga úr ræktun.
Heilu fjöllin af maís hlóðust upp.
Hvað var hægt að gera við allan þennan maís?
Matvælaiðnaðurinn dó ekki ráðalaus og var fljótur að færa sér í nyt ódýrt hráefnið. Maísinn var meðal annars unninn í kornsíróp og maíssterkju sem nota mátti sem sætuefni eða næringarsnautt fylliefni í matvæli á borð við brauð, jógúrt, morgunkorn og gosdrykki.
Þegar bók Pollans kom út reiknaðist honum til að meira en fjórðungur alls varnings stórmarkaða innihéldi unninn maís.
Bæði óafvitandi og óvart niðurgreiddu bandarískir skattgreiðendur þróun í matvælaframleiðslu sem leiddi til þyngdaraukningar og heilsuleysis þjóðarinnar.
Skúli Mogensen, stofnandi sjóbaðanna í Hvammsvík, sagðist í síðustu viku ætla að slá á frest áformum um aukin umsvif fyrirtækisins. Kvað hann ástæðuna fyrirhugaða hækkun virðisaukaskatts á baðlón úr 11 prósentum í 24 prósent, sem er hið almenna skatthlutfall virðisaukaskatts af verði vöru og þjónustu hér á landi.
„Þetta er það mikil hækkun og kemur með svo skömmum fyrirvara að hún mun óhjákvæmilega setja strik í reikninginn,“ lýsti Skúli yfir í Morgunblaðinu, en á teikniborðinu höfðu að hans sögn verið „boutique“-hótel, veitingastaður og fleiri laugar.
Íslendingar eiga ferðaþjónustunni margt að þakka. Ekki aðeins reyndist greinin þjóðinni lífsbjörg í kjölfar bankahrunsins heldur hefur straumur ferðafólks hingað til lands glætt borg og bæi lífi. Þótt kvarta megi undan örtröð á annatímum og fjölsóttum áfangastöðum hefur þeim stöðum fjölgað til muna, sem hægt er að heimsækja og kvarta yfir örtröðinni.
Ferðaþjónustan á stuðning og velvild landsmanna skilið. Skattaívilnanir á hún hins vegar ekki sjálfkrafa tilkall til.
Stuðningur bandarískra stjórnvalda við maísrækt leiddi til framleiðsluaukningar sem var ekki í nokkru samræmi við eftirspurn. Að auki stuðlaði ívilnunin að útbreiðslu hins illræmda kornsíróps og fylliefna sem þenja út gjörunnin matvæli og sögð eru ógn við almenna heilsu á Vesturlöndum.
Skúli Mogensen gefur í skyn að frekari uppbygging fyrirtækis hans svari ekki kostnaði nema hann njóti áframhaldandi skattaívilnunar af hálfu ríkisins. Gildir þá einu að stór hluti starfseminnar – hótelrekstur og veitingastaðir – muni áfram bera 11 prósenta virðisaukastatt.
Þá er vert að spyrja: Sé viðskiptaáætlun Skúla Mogensen raunverulega svo viðkvæm að hún þoli ekki breytingu á virðisaukaskatti, er yfir höfuð fótur fyrir rekstrinum?
Baðlón spretta nú upp um allar koppagrundir. Er um að ræða sjálfbæran rekstur eða kornsíróp ferðaþjónustunnar?
Eiginmaður minn fór á pöbbinn nýverið til að horfa á fótboltaleik. Svo að hann sæi á sjónvarpsskjáinn þurfti hann að horfa til hliðar allt kvöldið. Liðið hans vann. Hann hefur hins vegar ekki getað snúið höfðinu fram síðan.
Mary Maloney beið þess með eftirvæntingu að eiginmaður hennar kæmi heim úr vinnunni. Hún var komin sex mánuði á leið af fyrsta barni og naut þess að stjana við manninn sinn.
Ég keypti mér nýverið stóran dall af fæðubótarefninu kreatíni – ég hafði heyrt að það væri miðaldra konum allra meina bót. Þegar efnið fór að valda mér óþægindum í maga gerði ég það sem hvaða heilvita manneskja hefði gert: Ég fór aftur í búðina og keypti dall af ennþá dýrara kreatíni.
Skóli barnanna hófst loks í vikunni hér í London þar sem ég bý. Að vanda kem ég undan sumrinu full af sjálfsfyrirlitningu. Guð hvað börnin mín hljóta að vera fegin að komast í skólann eftir að hafa þurft að þola mig í sjö vikur.
Margt er hægt að kaupa fyrir peninga: Flottan bíl, nuddpott, þjóðaratkvæðagreiðslu ... Greiðendur húsnæðislána gerðu sér margir vonir um að kaupa eitthvað fínt fyrir peninginn sem yrði afgangs af ráðstöfunartekjunum þegar Ísland gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Eftir nýliðna þjóðaratkvæðagreiðslu sjá þeir hins vegar fram á að búa við núverandi ofurvexti um aldir alda.
„Helvíti er annað fólk,“ er haft eftir persónu í leikriti franska heimspekingsins Jean-Paul Sartre.
Þjálfari enska fótboltaliðsins Arsenal var gagnrýndur fyrir að fagna of ákaft sigri á spænska liðinu Atletico Madrid í undanúrslitum Meistaradeildar Evrópu í byrjun mánaðar – Arsenal var ekki búið að vinna bikarinn.
Síðastliðinn laugardag stukku sex breskir fallhlífahermenn úr flugvél yfir Suður-Atlantshafinu. Gjörgæsluhjúkrunarfræðingur var bundinn við einn þeirra, svæfingarlæknir við annan.
David Attenborough verður hundrað ára á morgun. Attenborough er dáður um heim allan fyrir náttúrulífsþætti sína. Minnstu munaði hins vegar að veröldin yrði af hæfileikum hans.
Hin árlega Wireless tónlistarhátíð, sem fara átti fram í sumar í almenningsgarði skammt þar frá sem ég bý í London, hefur verið blásin af. Er það gert í kjölfar þess að rapparanum Kanye West, aðalstjörnu hátíðarinnar, var synjað um rafrænt ferðaleyfi til Bretlands vegna ásakana um að hann sé nasisti.
Þegar ég fullyrti við breskan vin minn að Ísland væri spilltasta ríki Norðurlanda skellihló hann. Honum fannst lítið til áþjánar landsmanna koma og sagði: „Að vera spilltasta ríkið á Norðurlöndum er eins og að vera lauslátasta nunnan í klaustrinu.“
Hverjum þykir sinn fugl fagur. Að sama skapi virðist hverri kynslóð finnast eigin mótunarár hafa verið hápunktur vestrænnar siðmenningar.
Það hafði verið fróm ósk barnanna að við færum á frumsýningu nýju Super Mario myndarinnar í páskafríinu. Þar sem ég gekk út úr bíósal í London og hugsaði „hvar hafa dagar lífs míns lit sínum glatað“ barst mér tilkynning í símann. Kvikmyndagagnrýnandi dagblaðsins The Times hafði birt harðorðan dóm um myndina. Kallaði hann verkið innantóma markaðssetningarælu sem sýndi hversu undirseld hórdómi vinsældanna við værum orðin. Gaf hann myndinni núll stjörnur.
Á páskum fagna því væntanlega ýmsir að Guð hafi gefið son sinn eingetinn, svo að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þeir eru þó sennilega fleiri sem fagna því að fá frí í vinnunni, þar sem lífið virðist oft sannarlega eilíft.
Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.