Erlent

Bein út­sending: Hver hlýtur friðar­verð­laun Nóbels?

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Fundurinn hefst klukkan 9.
Fundurinn hefst klukkan 9. Getty

Norska Nóbelsnefndin mun tilkynna innan skamms hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels.

Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundur fer fram í Noregi klukkan níu að íslenskum tíma.

María Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunnar frá Venesúela hlaut friðarverðlaun Nóbels á síðasta ári. Hún fékk verðlaunin fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og að tryggja friðsamleg umskipti til lýðræðis frá einræðis í landinu.

Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026

Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræði

Þriðjudagur 6. október: Eðlisfræði

Miðvikudagur 7. október: Efnafræði

Fimmtudagur 8. október: Bókmenntir

Föstudagur 9. október: Friðarverðlaun Nóbels

Mánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar

Nóbelsverðlaun Noregur

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