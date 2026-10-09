Norska Nóbelsnefndin mun tilkynna innan skamms hver hlýtur friðarverðlaun Nóbels.
Ár hvert veitir Nóbelnefndin hin virtu Nóbelsverðlaun í flokkunum lífefna- og læknisfræði, eðlisfræði, efnafræði, bókmenntum og að lokum friðarverðlaunin. Blaðamannafundur fer fram í Noregi klukkan níu að íslenskum tíma.
María Corina Machado, leiðtogi stjórnarandstöðunnar frá Venesúela hlaut friðarverðlaun Nóbels á síðasta ári. Hún fékk verðlaunin fyrir sleitulausa baráttu sína fyrir lýðræði í Venesúela og að tryggja friðsamleg umskipti til lýðræðis frá einræðis í landinu.
Tilkynnt um handhafa Nóbelsverðlaunanna 2026
Mánudagur 5. október: Lífeðlis- og læknisfræðiÞriðjudagur 6. október: EðlisfræðiMiðvikudagur 7. október: EfnafræðiFimmtudagur 8. október: BókmenntirFöstudagur 9. október: Friðarverðlaun NóbelsMánudagur 12. október: Hagfræðiverðlaun Seðlabanka Svíþjóðar