Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. október 2026 12:32 Ráðstefnan fer fram í hátíðarsal Háskóla Íslands. Vísir/Vilhelm Háskóli norðurslóða og Háskóli Íslands standa að opnu málþingi um áskoranir norðurslóða. Viðburðurinn fer fram í Háskóla Íslands í aðdraganda Hrinborðs norðurslóða. Hægt er að fylgjast með í beinni útsendingu hér á Vísi. „Norðurslóðir standa nú frammi fyrir töluverðum áskorunum. Loftslagsbreytingar eru að endurmóta vistkerfi með áður óþekktum hraða, á sama tíma og aukin geopólitísk spenna ögrar rótgrónu samstarfi á svæðinu og efnahagslegir og stjórnskipulegir hagsmunir togast á,“ segir í tilkynningu um viðburðinn. Ráðstefnan hefst klukkan eitt og stendur til fimm. Meðal viðmælenda eru Alexandra Anstrell, sænskur þingmaður, og Pia Hansson, forstöðumaður Alþjóðamálastofnunarinnar. Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands, lokar ráðstefnunni. Sérstaklega verður fjallað um eftirfarandi spurningar: Hvernig eru geópólitísk samkeppni og öryggismál að móta samstarf og stjórnarhætti á norðurslóðum? Hvernig er hægt að samræma vaxandi eftirspurn eftir auðlindum og nýrri tækni við markmið um náttúruvernd og umhverfisvernd? Hvað má læra með því að tengja saman þekkingu og reynslu frá íshvolfssvæðum heimsins sem standa frammi fyrir hröðum umhverfisbreytingum? Hvaða áhrif hafa loftslagsbreytingar og aukin umsvif mannsins á líffræðilega fjölbreytni á norðurslóðum, og hvar liggja enn tækifæri til samvinnu? Vísindi Hringborð norðurslóða Mest lesið Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Innlent Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Innlent Framlengja samninga út næsta ár Innlent Ólíklegt að pestin berist til Íslands Innlent Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Innlent Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Innlent Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Innlent Endurgreiðir ekki ríkinu fyrir auglýsingarnar umdeildu Erlent Biskup í fangelsi fyrir brot gegn drengjum Erlent Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Innlent Fleiri fréttir Bein útsending: Áskoranir á norðurslóðum Glapræði að hafna væntanlegri launahækkun Kjarabarátta kennara bitni á námi barnanna Sólveig Anna segir glapræði að segja upp samningum Leigubremsan „augljóslega mjög heimskuleg“ Þurfi að bæta eftirlit í stað þess að meina au pair aðgang Fundur VR og SA hafinn Samkomulagið hafi ekki áhrif á viðræður VR Telur Thomas Møller hafa fengið tækifæri til að eyða sönnunargögnum Fór í skólann og búið að farga dekkjastæðunni þegar heim var komið Einn handtekinn eftir líkamsárás í Kópavogi Framlengja samninga út næsta ár Margrét hyggst kæra til Mannréttindadómstóls Evrópu Segja boltann hjá stjórnvöldum Ólíklegt að pestin berist til Íslands Óþolinmæði að fylla Læknavaktina Ekkert leyndarmál að herinn sé önnum kafinn Greinir skýran vilja til meira samstarfs Leggja fram þingmál um að draga umsóknina til baka Engar leyniskyttur gættu Rubio Hafnar sælgætis- og fæðingarorlofsmálum sem rökum fyrir bókun 35 Bíði og bíði eftir Bjarna Leita manna sem grunaðir eru um hópárás Hafi þegar tryggt fjármögnun varamótoranna Guðmundur Fertram og Fanney opna nýsköpunarsetur Segir gjald fyrir túlkun eftir þrjú ár sanngjarna kröfu „Viljum ekki að það sé verið að leika sér að fullveldi Íslands“ Ný skýrsla Umhverfis- og orkustofnunar: Hverfandi líkur á að olía finnist á Drekasvæðinu Rubio farinn af landi brott Verði að gera fyrirvara við rannsókn um karlmennsku Sjá meira