Rétt rúmur helmingur ber mikið eða fremur mikið traust til umfjöllunar Ríkisútvarpsins um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Aðeins sex prósent bera mikið eða fremur mikið traust til DV í sömu umfjöllun. Þá segist einn af hverjum fimm bera ekkert traust til Morgunblaðsins í umræðunni.
Þetta er meðal þess sem kemur fram í niðurstöðum nýrrar skoðanakönnunar Maskínu fyrir fréttastofu. Þar voru 1.019 spurðir eftirfarandi spurningar:
Hversu mikið eða lítið traust berðu til eftirfarandi fjölmiðla í umfjöllun þeirra um komandi þjóðaratkvæðagreiðslu?
Hægt var að segjast bera mjög mikið traust, fremur mikið, í meðallagi mikið, fremur lítið, mjög lítið og ekkert traust til fjölmiðla. Á myndinni hér að neðan má sjá helstu niðurstöður könnunarinnar:
Samkvæmt könnuninni bera flestir mikið eða fremur mikið traust til Ríkisútvarpsins, næst flestir til Vísis, þriðju flestir til Heimildarinnar, næst fæstir til Morgunblaðsins og fæstir til DV.
Fæstir segjast bera fremur lítið, mjög lítið eða ekkert traust til Vísis, næst fæstir til Ríkisútvarpsins, þriðju fæstir til Heimildarinnar, næst flestir til Morgunblaðsins og flestir til DV.
Þrátt fyrir að njóta minnst trausts er það ekki DV sem flestir segjast bera ekkert traust til, heldur er það Morgunblaðið.
Í sömu könnun var einnig spurt að eftirfarandi spurningu: Hvar hefur þú helst fengið upplýsingar um þjóðatkvæðagreiðsluna?
Samkvæmt niðurstöðunum fær þjóðin upplýsingar að langmestu leyti frá fjölmiðlum, þar næst frá samfélagsmiðlum, svo úr samtölum við fólk, frá skoðanagreinum, frá hlaðvörpum, af öðrum vefsíðum og annars staðar frá, í þessari röð.