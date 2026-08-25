Greint verður frá niðurstöðum úr glænýrri könnun Maskínu í Pallborðinu nú þegar fjórir dagar eru í þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið.
Já megin mæta þau Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra og Jónas Hagan Guðmundsson, fjárfestir og einn stofnenda Já til að sjá.
Nei megin mæta Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins og Hilmar Veigar Pétursson, forstjóri Fenris Creations, áður CCP.
Fylgjast má með umræðum í spilaranum hér að neðan. Þátturinn hefst klukkan 14:00.