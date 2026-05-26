Umhverfisvænn söngvari óskast

Þegar Gamli grafreiturinn af plötunni Bréf frá París með Klassart varð frægt um 2010, fannst mér lagið áhugavert svo ég fór að skoða hvaðan það var komið og komst að því að lagið var eftir John Prine, ég kannaðist ekkert við hann en eftir smá eftirgrennslan fann ég hvert laga hans Gamli grafreiturinn er, In A Town This Size, og verður að viðurkennast að þetta er nokkuð vel gert hjá þeim enda Bragi Valdimar Skúlason höfundur textans
En eins og oft áður í grúski mínu þá fann ég annað lag með honum sem mér fannst mun áhugaverðara ekki síst textinn en það er lagið Paradise, þetta er átakanlegt lag um hvernig græðgi og peningar hafa fengið að eyðileggja fallegt land sem aldrei verður bætt og það vegna kola,
Then the coal company came with the world's largest shovelAnd they tortured the timber and stripped all the landWell, they dug for their coal 'til the land was forsakenThen they wrote it all down as the progress of man
Þessi texti hefur alltaf af og til komið upp í hugan sérstaklega þegar talið berst að virkjunum og vindmyllugörðum, þetta var orðið það ágengt að ég settist niður og reyndi að gera íslenskan texta en já ég er engin lagahöfundur og kann ekki á neitt hljómfæri og ekki er söngröddin góð síðan ég fékk Hettusótt sem unglingur.
En hér er afraksturinn þetta gefur hugmynd um hvernig ég sé þetta fyrir mér en hvort það sé hægt að syngja þetta er annað mál.
Paradís
Er ég var barn á hverju sumri við fórumNorður í land þar sem afi og amma áttu búþað var fallegur dalur og búsældarlegubernskuminningar mínar eiga þar stað
Hey pabbi, viltu ekki fara með mig aftur norður?í fallega dalinn þar sem ólst þú uppþví miður, vinur, en þú ert of seinn að spyrjaþví virkjunin sökkti þeim fallega stað
Stundum ferðuðumst við og skoðuðum landiðStórfljótin, læki og Fallega fossaÞar sem loftið og vatnið var alltaf svo hreintAllt var svo kyrrt, tært vatnið við drukkum
Hey pabbi eigum við koma og sjá aftur fossinn?Vötnin og lækinn sem við stoppuðum hjáþví miður, vinur, en þú ert of seinn að spyrjaÞví virkjanir hafa þurrkað það út
Ég fór oft á hálendið, kyrrðina að njótaÓsnortin náttúra eins langt og ég sáKeyrði um landið mitt frelsið var algjörtBatteríin hlóð, náði andanum og hugarró
Á hálendið ég fer ekki lengur?Að hlusta á kyrrðina og frelsis njótaÞví vindmyllugnauð öllum frið nú spillirog ekki er fagur sá málmskógur að sjá
Þegar ég dey, leyfðu ösku minni frjálsri að fjúkaLáttu sál mína finna aftur fjallanna kyrrðÞá fer ég heim aftur á ósnortið landAðeins fimmtán mínútur frá hvar sem ég var
Ég vildi við gætu ferðast aftur til baka?Fundið kyrrðin, dalinn, fossinn og lækinnEn því miður er of seint að hætta við núnaÞví stóriðja og gagnaver heimta æ meir.
Höfundur er umhverfisverndarsinni og náttúruunnandi
