Skoðun

Eitt mark­mið, betra Hvera­gerði

Guðjón Óskar Kristjánsson, Jónas Guðnason og Lárus Jónsson skrifa

Í Hveragerði býr öflugt og fjölbreytt samfélag. Okkar Hveragerði er bæjarmálafélag. Það er ekki stjórnmálaflokkur, það skiptir máli. Í stað þess að byggja á flokkslínum, stefnum frá landsmálum eða hugmyndafræðilegum átökum, byggir félagið á einfaldari og skýrari grunni, sameiginlegum vilja til að gera Hveragerði betra fyrir íbúa þess. Við svörum aðeins íbúum Hveragerðis, en ekki flokksforystu á landsvísu.

Í bæjarmálafélagi koma saman einstaklingar með ólíkan bakgrunn, reynslu og skoðanir. Það er styrkur, því þegar markmiðið er eitt og sameiginlegt, að vinna að hagsmunum bæjarins, skapast svigrúm til raunhæfra lausna í stað þess að festast í skotgröfum stjórnmálanna. Áherslan færist frá því hver hefur „rétt fyrir sér“ yfir í það hvað virkar best fyrir samfélagið.

Kosturinn við þetta fyrirkomulag er skýr. Ákvarðanir eru teknar nær íbúum, byggðar á þekkingu á staðháttum og raunverulegum þörfum allra hópa samfélagsins. Samvinna verður einfaldari þegar allir ganga að borðinu með sama markmið: „Að skapa góð lífsskilyrði, efla þjónustu og byggja upp öflugt og aðlaðandi bæjarfélag“.

Sem óháð bæjarmálafélag svörum við aðeins íbúum Hveragerðis. Við erum ekki bundin af flokkslínum eða hagsmunum sem eiga rætur sínar utan bæjarmarkanna. Okkar eini húsbóndi er fólkið í bænum.

Innviðauppbygging – uppsöfnuð þörf sem nú er mætt

Að taka við stjórn sveitarfélags með uppsafnaða innviðaskuld þýðir að horfast í augu við raunveruleikann. Þarfir íbúa fyrir leikskóla, grunnskóla og íþróttaaðstöðu bíða ekki. Það krefst kjarks að fjárfesta, en árangurinn er mælanlegur.

Með nýju tækni- og umhverfissviði og mennta- og lýðheilsusviði tryggjum við að uppbygging mannvirkja fylgi ströngustu gæðakröfum og þjóni hagsmunum allra.

Uppbygging til framtíðar er val Okkar Hveragerðis. Ódýrari lausn á blaði er sjaldnast sú hagkvæmasta til lengri tíma. Fjárfestingar sem endast ekki kalla á endurtekin viðbrögð, meiri kostnað og lakari niðurstöðu fyrir samfélagið. Ábyrg uppbygging snýst um að horfa lengra fram í tímann og skapa varanleg verðmæti. Skuldir eru ekki bara skuldir, heldur raunveruleg fjárfesting í samfélaginu, fólkinu okkar, börnum okkar, vinum og fjölskyldu. Hveragerði stendur traustum fótum og hefur burði til að mæta þeim, ekki síst með auknu fjárstreymi frá vaxandi íbúafjölda og öflugu atvinnulífi. Þessi fjárfesting skilar sér beint til íbúa.

Engin glimmerlausn – raunverulegar aðgerðir og árangur í ört vaxandi samfélagi

Verkefnin hafa verið tekin föstum tökum og árangurinn er raunverulegur. Í dag stendur Hveragerði á sterkari grunni en áður, þar sem innviðauppbygging styður við lífsgæði íbúa og framtíðarþróun bæjarins. Það er þessi nálgun sem gerir bæjarmálafélagið Okkar Hveragerði að öflugum vettvangi. Hér vinna allir að einu markmiði, að gera gagn saman fyrir Hveragerði til framtíðar.

Guðjón Óskar Kristjánsson, 9. sæti hjá Okkar Hveragerði

Jónas Guðnason, 3. sæti hjá Okkar Hveragerði

Lárus Jónsson, Oddviti Okkar Hveragerðis

Hveragerði Skoðun: Sveitarstjórnarkosningar 2026

Gæði kennslu: Far­sæld sem mark­mið menntunar

Anna Kristín Sigurðardóttir,Berglind Gísladóttir,Birna María B. Svanbjörnsdóttir,Guðmundur Engilbertsson,Hermína Gunnþórsdóttir,Jóhann Örn Sigurjónsson,Rúnar Sigþórsson,Sólveig Zophoníasdóttir skrifar

