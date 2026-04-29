Liðveisla barna með fjölþættan vanda er ein af mikilvægustu stoðþjónustu sem sveitarfélög bera ábyrgð á. Fyrir þessi börn og fjölskyldur þeirra getur réttur stuðningur skipt sköpum.
Liðveisla er ekki lúxus. Hún er grunnstoð í því að tryggja að börn fái tækifæri til að taka þátt í samfélaginu, mynda tengsl og byggja upp færni til framtíðar. Fyrir fjölskyldur er hún oft lykillinn að því að daglegt líf gangi upp.
Biðlistar í þessum málaflokki eiga ekki að vera til. Þeir bitna alltaf harðast á þeim sem standa höllum fæti. Og þegar sveitarfélag sættir sig við biðlista í svona þjónustu er það í raun að sætta sig við ójöfnuð.
Það er þess vegna með öllu ótækt að sveitarfélag eins og Kópavogur, sem á tyllidögum gefur sig út fyrir að vera barnvænt sveitarfélag, skuli ekki bera meiri virðingu fyrir þessari mikilvægu þjónustu en raun ber vitni.
Í tíð núverandi meirihluta í Kópavogi hefur nefnilega verið tekin upp ný tegund af biðlista fyrir börn sem eiga rétt á stoðþjónustu. Þegar þau loksins losna af hinum eiginlega biðlista og starfsmaður tilbúinn er foreldrum þeirra tjáð að nú taki við annarbiðlisti – biðlisti eftir fjármagni!
Þetta er svo fullkomlega galin nálgun að það tekur engu tali. En sennilega er það þetta sem oddviti Sjálfstæðisflokksins í Kópavogi á við þegar hún segist elska töflureikniforritið sitt.
Nú væri auðvitað freistandi að segja að þetta sé allt spurning um forgangsröðun. En í tilfelli meirihlutans í Kópavogi er þetta fyrst og fremst spurning um virðingu. Eða öllu heldur skort á henni.
Skortur á raunverulegum skilningi á aðstöðu þeirra sem bíða og bíða, án þess að hafa hugmynd um hvað er langt í land. Hvað er langt í einhverja mynd af eðlilegu lífi með barn sem fullorðnast á meðan það bíður eftir þjónustu sem það á rétt á.
Þessu verðum við að breyta. Kópavogur á að vera sveitafélag sem stendur með börnum en ekki sveitarfélag sem setur börn sem eiga rétt á stoðþjónustu á biðlista sem tekur við af öðrum biðlista. Af því Excel skjalið segir það.
Höfundur er amma og í 16. sæti á lista Viðreisnar í Kópavogi.
