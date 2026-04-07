Hvað er heit vinna?

Heit vinna telst vera hvers konar vinna þar sem unnið er með opinn eld eða annan hitagjafa, s.s. logskurðarverkfæri, logsuðu, rafsuðu, heitt loft, gasloga og fleira sambærilegt. Þessi vinna er algeng í byggingariðnaði eins og við lagningu þakdúks og á hinum ýmsu verkstæðum þegar verið er að logsjóða og skera með loga.
Reynslan sýnir að afleiðingar út frá heitri vinnu geta verið gríðarlega alvarlegar. Nýlegt dæmi er Kringlubruninn sem er mörgum í fersku minni. En það eru ekki bara eignir sem geta skemmst í bruna heldur erum við líka að tala um alvarleg slys á fólki og jafnvel andlát.
Réttur og yfirfarinn slökkvibúnaður þarf ávallt að vera til staðar og aðgengilegur. Starfsmenn þurfa að kunna á búnaðinn og geta brugðist hratt við ef kviknar í. Til að það sé hægt verður búnaðurinn að vera nálægt en t.d. ekki niðri í bíl eins og of oft er raunin.
Ein mikilvægasta öryggisreglan, en jafnframt sú sem er oftast vanmetin, er eftirlit eftir að heitri vinnu lýkur. Eldur getur kviknað löngu eftir að vinnu er hætt vegna glóðar eða hita í efnum. Þetta á ekki eingöngu við um lagningu þakdúks þar sem eldur er notaður og getur farið í einangrun undir þaki, heldur einnig þar sem neistar við skurð geta farið í eldfim efni, myndað þar glóð og valdið eldi einhverju síðar.
Mörg alvarleg bruna- og eignatjón hafa orðið vegna heitrar vinnu, bæði hérlendis og erlendis. Tjón sem hafa valdið mannskaða og tjón sem nema milljónum eða jafnvel milljörðum króna.
Heit vinna er nauðsynleg í mörgum verkefnum en krefst mikillar ábyrgðar. Með réttum undirbúningi, þekkingu, fullnægjandi slökkvibúnaði og vönduðu eftirliti á meðan og eftir að vinnu lýkur má draga verulega úr hættu á eldsvoða. Lærdómur af fyrri tjónum sýnir að smávægileg vanræksla getur haft gríðarlegar afleiðingar.
Öryggi þarf og á alltaf að vera í forgangi.
Höfundur er sérfræðingur í forvörnum hjá VÍS og skrifar fyrir hönd Eldvarnabandalagsins.
Sigurður Sigurðsson skrifar
Sigrún A. Þorsteinsdóttir skrifar
Sigfús Aðalsteinsson,Hlynur Áskelsson skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Þröstur Hrafnkelsson skrifar
Erna Bjarnadóttir skrifar
Sveinn Atli Gunnarsson skrifar
Kristín Kolbrún Waage Kolbeinsdóttir skrifar
Sif Huld Albertsdóttir skrifar
Harpa Hildiberg Böðvarsdóttir skrifar
Matthildur Bjarnadóttir skrifar
Elín Anna Baldursdóttir skrifar
Stefán Vagn Stefánsson skrifar
Þorsteinn Haukur Harðarson skrifar
Gunnar Hólmsteinn Ársælsson skrifar
Sóley Dröfn Davíðsdóttir skrifar
Júlíus Valsson skrifar
Sigurður K Pálsson skrifar
Steinar Harðarson skrifar
Sveinn Ólafsson skrifar
Þorvaldur Ingi Jónsson skrifar
Sigurður Árni Reynisson skrifar
Sigurður Eyjólfur Sigurjónsson skrifar
Jun Þór Morikawa skrifar
Sveinn Ævar Sveinsson skrifar
Andrés Pétursson skrifar
Marinó G. Njálsson skrifar
Jón Pétur Zimsen skrifar
Þórir Garðarsson skrifar
Hanna Katrín Friðriksson skrifar