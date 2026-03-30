Hvernig á ekki að nota gervigreind! Karl Thoroddsen skrifar 30. mars 2026 08:30 Fyrir um það bil 100 árum hóf rafmagnið innreið sína á Íslandi. Rafmagnið breytti miklu fyrir venjuleg heimili, og fylgdi tækninni meiri lýsing, meira hreinlæti og möguleiki á notkun á nýrra tækja. Innleiðingunni fylgdi þó áhætta og þurfti að fræða notendur um hættur rafmagnsins. Til dæmis var bent á að hvorki væri sniðugt að stinga fingri í innstungu eða að fara í bað með útvarp á baðkarsbrúninni. Í dag erum við að upplifa nýja tæknibyltingu sem mun mögulega hafa meiri áhrif en rafmagnið gerði á sínum tíma. Gervigreindin er komin til að vera, og eins og rafmagninu þá fylgja henni bæði kostir og hættur. Fyrirspurnir gleymast ekki Gervigreindin er í stöðugt að afla sér nýrrar þekkingar, ferli sem er kallað þjálfun. Hún notar fyrirspurnir frá þér til að læra af, og með þeim upplýsingum er ný útgáfa af gervigreind búin til. Ef þú notar gervigreind í skýinu til að greina upplýsingar um viðskiptavin þá getur annar notandi í öðru landi fræðilega spurt gervigreindina um þær upplýsingar einhverjum vikum seinna. Mörg dæmi eru um gervigreindarfyrirtæki sem framkvæma þannig þjálfun án leyfis. Eru gögnin örugg? Gervigreind er einstaklega góð í að greina og umrita texta. Algengt er að fyrirtæki og stofnanir visti gögn í skýi eða hlaði gagnasöfnum í gervigreind svo hún geti hjálpað til með greiningu og umritun. Ef fyrirtæki eða stofnun í Evrópu sendir gögn til bandarískra eða kínverskra fyrirtækja þá geta stjórnvöld þar nálgast gögnin. Bæði löndin hafa sérstök lagaúrræði tengd öryggislögum til að lesa upplýsingarnar. Þetta er alvarlegt vegna þess að öll stærstu gervigreindarfyrirtækin eru frá þeim löndum. Ef til dæmis fyrirtæki í orkugeiranum vinnur með upplýsingar um nýjar framkvæmdir á Grænlandi hjá Microsoft þá eru þær upplýsingar opnar fyrir stjórnvöldum í Bandaríkjunum með dómsúrskurði. Jafnvel þótt gögnin og fyrirspurnirnar séu geymd í Evrópu eru þau aðgengileg stjórnvöldum í Bandaríkjunum og Kína ef hýsingaraðilarnir eru lögaðilar í þeim löndum. Til viðbótar er rétt að geta þess að strangar reglur eru um meðferð viðkvæmra gagna hjá ESB, reglur sem Ísland hefur gengist undir. Fylgja verður GDPR persónuverndarlöggjöfinni til hins ítrasta ella er hætta á verulegum fjársektum. Óráð og gamlar upplýsingar Þótt gervigreind virki stundum eins og alvitur vera þá er hún það ekki. Í grunninn er gervigreindin líkindavél og þegar hún fær spurningu skilar hún því svari sem líklegast er rétt. Í flestum tilfellum reynist það vera hið rétta svar en oft verður henni illa á messunni. Ef þú spyrð um staðreynd sem gervigreindin hefur ekki fengið næga þjálfun í þá er líklegt að þú fáir rangt svar án þess að hún (eða þú) geri sér grein fyrir því. Nýlega hafa komið upp mjög alvarleg mál þar sem svör gervigreindar hafa valdið gríðarlegum skaða með því að skila niðurstöðum sem áttu sér enga stoð í raunveruleikanum. Flestöll gervigreind hefur tímatakmörk á þekkingu sinni. Gervigreind getur hafa verið þjálfuð fyrir einu ári og þá veit hún ekkert um staðreyndir eftir þann tíma - en mun ekki endilega segja frá því heldur bara skálda staðreyndir á sannfærandi hátt. Hvernig á þá að nota gervigreind? Ef þú vinnur með viðkvæm gögn eða ert að mata gervigreind á gögnum sem eru persónugreinanleg þá er eina lausnin að nota gervigreind sem keyrir innan fyrirtækisins eða hjá aðila sem ekki er hægt að sækja gögn frá. Skiptir þar öllu máli frá hvaða landi þjónustuaðilinn er, en ekki að gögnin séu hýst í Evrópu. Ef gervigreindin er hýst hjá ytri aðila þá þarf einnig að vera öruggt að ekki sé verið að þjálfa nýjar útgáfur með þínum gögnum og fyrirspurnum. Til að minnka líkur á ranghugmyndum í niðurstöðum er nauðsynlegt að yfirfara svör gervigreindarinnar og sérstaklega tilvísanir. Ágæt regla er að taka svör frá einni gervigreind og setja þau í aðra og biðja um að svarið sé yfirfarið. Gervigreind er að valda byltingu á öllum sviðum samfélagsins. Með einungis nokkrum varúðarráðstöfunum er hægt að tryggja öryggi og nýta byltinguna til góðs í stað þess að stinga fingrunum í innstunguna! Höfundur er sérfræðingur í gerð hugbúnaðarkerfa. Helga Rósa Másdóttir,Magnús Þór Jónsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir Skoðun Gestalisti elítunnar Óðinn Freyr Baldursson Skoðun Þegar sjóndeildarhringurinn verður 360 gráður - Framhaldsnám getur breytt meiru en bara þekkingu Sólveig Gylfadóttir Skoðun Klíkur, kunningsskapur og brostið traust á Nesinu Páll Kári Pálsson Skoðun Mætti vera sammála sjálfum sér Hjörtur J. Guðmundsson Skoðun Skoðun Skoðun Hvað er áminningarskylda? Hrafnhildur Kristinsdóttir skrifar Skoðun Mætti vera sammála sjálfum sér Hjörtur J. Guðmundsson skrifar Skoðun Gestalisti elítunnar Óðinn Freyr Baldursson skrifar Skoðun Hvernig á ekki að nota gervigreind! Karl Thoroddsen skrifar Skoðun Fremst í yfirbyggingu Lísbet Sigurðardóttir skrifar Skoðun Kennsla Jesú—Sæluboð Fjallræðunnar Sigurvin Lárus Jónsson skrifar Skoðun Fjárhagslegt sjálfstæði Seltjarnarness í hættu Kristinn Ólafsson skrifar Skoðun Hingað til náms. Hér til framtíðar Berglind Ósk Guðmundsdóttir, Þorsteinn Kristjánsson skrifar Skoðun Þegar sjóndeildarhringurinn verður 360 gráður - Framhaldsnám getur breytt meiru en bara þekkingu Sólveig Gylfadóttir skrifar Skoðun Klíkur, kunningsskapur og brostið traust á Nesinu Páll Kári Pálsson skrifar Skoðun „Dagsskipun kerfisins“ Helgi Áss Grétarsson skrifar Skoðun Er ekki komið nóg af þessum mannréttindum? Olga Margrét Cilia skrifar Skoðun Ertu íslenskuvinur? Védís Ragnheiðardóttir skrifar Skoðun Ríkisstjórn útúrsnúninga? Helga Rósa Másdóttir,Magnús Þór Jónsson,Sonja Ýr Þorbergsdóttir skrifar Skoðun Við getum ekki firrt okkur ábyrgð Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Samfella í verki - Framtíðarsýn Okkar Hveragerðis Sandra Lind Brynjarsdóttir,Jónas Guðnason ,Dagný Sif Sigurbjörnsdóttir,Lárus Jónsson skrifar Skoðun Virðingaleysi í samfélaginu Marta Wieczorek skrifar Skoðun Ertu Jón eða séra Jón? Guðný Björk Pálmadóttir skrifar Skoðun Læra nemendur meira ef skóladögum fjölgar? Sigrún Ólöf Ingólfsdóttir skrifar Skoðun Ísland í Evrópusambandinu Jón Frímann Jónsson skrifar Skoðun Ógnir núna ekkert á við áhættu framtíðar Jóhanna Hlín Auðunsdóttir skrifar Skoðun Opið bréf til Ingu Sæland skrifar Skoðun Dánaraðstoð snýst ekki um val milli lífs og dauða heldur um það hvernig við hlúum að fólki í lok lífs Ingrid Kuhlman skrifar Skoðun Fjármálaáætlun - satíriskt leikrit í óteljandi þáttum Sveinn Atli Gunnarsson skrifar Skoðun Hálfsannleikur og ósannindi Magnúsar Árna Skjaldar Magnússonar Hjörvar Sigurðsson skrifar Skoðun Píslargangan gleymd – og börnin bera afleiðingarnar Sigurður Sigurðsson skrifar Skoðun Trump, Íran, Úkraína og NATO Arnór Sigurjónsson skrifar Skoðun Þöggun - Okkar Borg Sigfús Aðalsteinsson ,Baldur Borgþóirsson skrifar Skoðun Meira er ekki alltaf betra í skólastarfi Hólmfríður Jennýjar Árnadóttir skrifar Skoðun Um Ketilsbraut 7-9 – Stjórnsýsluhús Norðurþings Rúnar Traustason skrifar Sjá meira