Skoðun

Ekki minn kaffi­bolli

Guðmunda G. Guðmundsdóttir skrifar

Nokkrar staðreyndir sem fólk ætti að vita

Viðreisn var eini flokkurinn sem kosin var á þing 2024 sem var með ESB aðild sem kosningaloforð, þau fengu 33.606 atkvæði af 215.216 og 11 þingmenn af 63

Samfylkingin - manns kusu: 44.091 - Þingmenn 15

Viðreisn - manns kusu: 33.606 - Þingmenn 11

Flokkur fólksins - manns kusu: 29.288 - Þingmenn 10

Af 215.216 atkvæðum og 63 Þingmönnum

Sigmar Guðmundsson skrifar að Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, hafi á opnum nefndarfundi utanríkismálamálanefndar sagt

  • Að tryggja forræði þjóðarinnar yfir vatns- og orkuauðlindum og ráðstöfun þeirra.
  • Að tryggja forræði þjóðarinnar yfir fiskveiðiauðlindinni, sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar og hlutdeild í deilistofnum og eins víðtækt forsvar í hagsmunagæslu í sjávarútvegi í alþjóðasamningum og hægt er.

Utanríkisráðherra sagði þá enn fremur skýrt á fundi utanríkismálanefndar:

„Varðandi ófrávíkjanlegu skilyrðin. Það er alveg ljóst að við munum og ætlum okkur að tryggja yfirráð Íslands yfir fiskveiðilögsögunni,“

Veit ESB af þessu? hefur þetta verið upplýst gagnvart stækkunarstjóra ESB?

Er grundvöllur fyrir viðræðum að hálfu ESB á þessum forsendum?

Gerir fólk sér grein fyrir að það var ESB sem hætti viðræðunum 2013 vegna þess að það taldi að það væri ekki meirihluti fyrir aðild?

Samkvæmt Gallup er ekki hreinn meirihluti þjóðarinnar hlynntur aðild að ESB

Könnun Gallup þann 9. mars 2026 Aðildarviðræður ESB

„Landsmenn skiptast í tvo álíka stóra hópa þegar kemur að því hvernig þeir telja líklegast að þeir myndu greiða atkvæði ef framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið (ESB) yrði borið undir þjóðaratkvæði í dag. Rúmlega 52% telja að þau myndu kjósa með því að halda þeim áfram. Tæplega 48% telja að þau myndu kjósa með því að hætta þeim. “

það skiptist svona

Örugglega með því að halda þeim áfram 31%, Líklega með því að halda þeim áfram 21%, Líklega með því að hætta þeim 12%, Örugglega með því að hætta þeim 36%

Sem segir að þeir sem eru örugglega að kjósa með eru 31% en þeir sem eru örugglega að kjósa gegn eru 36%, þeir sem eru alveg vissir þá er hlutfall þeirra sem segja nei hærra en þeirra sem segja já

Já þetta með „kíkja í pakkann“ þetta eru aðildarviðræður það þarf að breyta mörgu hér heima bæði lögum og stjórnsýslu og þetta kostar háar upphæðir, bæði breytingarnar og allt fólkið sem þarf til að vinna við þetta, að ógleymdum öllum ferðunum til Brussel.

Svo kosta þessar kosningar sitt.

Hefur þjóðin leitt hugan að þessu öllu? Er hún til í að eyða öllum þessum pening til að „kíkja í pakkann“

Heather Grabbe, sérfræðingur um stækkunarmál ESB segir „95% af reglubók ESB verður ekki haggað því ríkin 27 hafa samþykkt hana. En ríki sem vill aðild getur alltaf samið um tímaáætlun fyrir innleiðingu ESB-reglna.“

Það eru engin fordæmi fyrir svona kosningu, vitið þið af hverju það er? af því að í öðrum löndum hafa flokkar sem vilja í ESB verið kosnir á þing og haft umboð frá sinni þjóð til að hefja viðræður.

Það eru engin dæmi þess eð ríkisstjórn þar sem ekki er meirihluti fyrir inngöngu hefji viðræður eftir að hafa fengið „leyfi“ frá þjóðinni.

Vilborg Ása Guðjónsdóttir alþjóðastjórnmálafræðingur segir Engin fordæmi fyrir leið Íslands í átt að ESB.

Höfundur er félagi í Til Vinstri við ESB.

Mest lesið


Skoðun

Skoðun

Við erum Vinstrið

Sanna Magdalena Mörtudóttir,Líf Magneudóttir,Stefán Pálsson,Ásta Þórdís Skjalddal,Arna Magnea Danks,Finnur Ricart Andrason skrifar

Sjá meira


×

Mest lesið